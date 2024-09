Senador Omar Aziz cita bloqueio do X e aciona a PGR para tentar tirar sites de bets do ar

O senador Omar Aziz (PSD-AM) disse, nesse domingo (15), que irá acionar a Procuradoria-Geral da República solicitando a suspensão dos sites de apostas esportivas, como as bets. Aziz quer que as plataformas fiquem fora do ar até que sejam regulamentadas pelo governo federal. As informações são da Folha de S. Paulo.

O Congresso aprovou em dezembro o projeto de lei que regulamenta o setor de apostas de alíquota fixa e liberou os cassinos online. A partir de 2025, somente empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda poderão atuar no Brasil.

Veja também PontoPoder Pablo Marçal teve 'traumatismo no tórax e punho' após agressão de Datena, diz boletim médico PontoPoder Lula reúne ministros para definir combate às queimadas; incêndios atingem cerca de 60% do País

Segundo Aziz, apesar da previsão de regulamentação das bets a partir do ano que vem, as apostas "continuam acessíveis, proliferando livremente na rede" com "danos irreparáveis às famílias e lares brasileiros".

O senador comparou a situação com a suspensão do X no Brasil. "Estarei entrando com uma ação na PGR para tirar todos os sites de jogos do Brasil. Para que eles saiam do ar, como fizeram com o Twitter [antigo nome do X]. Até porque elas [bets] estão destruindo famílias", diz o senador.