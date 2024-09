Pablo Marçal teve 'traumatismo no tórax e punho' após agressão de Datena, diz boletim médico

O boletim médico do candidato Pablo Marçal (PRTB) informa que ele sofreu "traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito", mas sem complicações, após sofrer agressão de José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura. O candidato agredido teve alta hospitalar nesta segunda-feira (16) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Marçal "foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar", diz Boletim Médico divulgado no fim da manhã desta segunda.

O candidato registrou uma queixa contra Datena no 78º Distrito Policial, no bairro Jardins, alegando tentativa de assassinato, mas o caso foi definido como lesão corporal. Ele levou uma cadeirada ao vivo durante o debate.

Veja o momento da agressão

Segundo o B.O, Pablo Marçal abandonou o debate após ser xingado de "canalha" e "filho da p*" e ter sido agredido fisicamente com uma cadeira, "atingindo a região da cabeça e também torácica e costelas".

O delegado de plantão, Fábio Hayayuki Matsuo, pediu que a vítima fosse examinada pelo Instituto Médico-Legal (IML) a fim de constatar a lesão. Marçal terá seis meses para fazer a representação criminal e a queixa-crime contra o acusado a fim de que o caso tenha continuidade. O delegado ainda informou o caso aos superiores. Como o delito aconteceu na região do Itaim, quem deve dar continuidade ao inquérito policial é o 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi.

Marçal pedirá cassação de Datena

Marçal disse, na manhã desta segunda, que apresentará pedido de cassação do registro de candidatura de Datena.

Procurada, a campanha de Datena não quis comentar especificamente o pedido de cassação. Mais cedo, o apresentador divulgou uma nota em que reconhece que errou ao agredir o adversário, mas diz não se arrepender e que repetiria a cadeirada diante dos ataques que Marçal tem feito contra ele e os demais candidatos.

Embora tenha cancelado compromissos de campanha nesta segunda-feira, entre elas a sabatina do Estadão, Datena reafirmou que sua candidatura está mantida. Tanto ele como Marçal estão confirmados no debate promovido pela Rede TV em parceria com o portal UOL na terça-feira (17) às 10h30.