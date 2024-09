STF autoriza investigação de ex-ministro Silvio Almeida por assédio sexual

DENÚNCIA DE ASSÉDIO SEXUAL

Silvio Almeida foi denunciado por assédio sexual. A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, trouxe as acusações à tona em nota divulgada no dia 5 de setembro, incluindo uma denúncia envolvendo a também ministra Anielle Franco, do Ministério da Igualdade Racial.

O ex-titular do MDH nega as acusações. Ele emitiu nota em que diz repudiar com "absoluta veemência as mentiras" imputadas a ele e considera que as denúncias são "ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".

No dia seguinte, o então ministro foi demitido da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania. Segundo o Governo Federal, a permanência de Almeida no cargo se tornou "insustentável" após denúncia de assédio sexual.

O presidente Lula anunciou a escolha da deputada estadual do PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.