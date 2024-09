Polícia Federal envia apuração preliminar sobre Silvio Almeida ao STF

Um relatório preliminar da investigação sobre as denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, foi enviado pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (12) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No documento, a PF solicitou que o STF decida se o caso será analisado pela Corte ou por outras instâncias da Justiça, já que as acusações tratam do período em que o ex-ministro tinha foro privilegiado. Não há prazo para a decisão.

DENÚNCIA DE ASSÉDIO SEXUAL

Silvio Almeida foi denunciado por assédio sexual. A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, trouxe as acusações à tona em nota divulgada no dia 5 de setembro.

O ex-titular do MDH emitiu nota em que diz repudiar com "absoluta veemência as mentiras" imputadas a ele. Ele considera que as denúncias são "ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".

No dia seguinte, o então ministro foi demitido da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania. Segundo o Governo Federal, a permanência de Almeida no cargo se tornou "insustentável" após denúncia de assédio sexual.