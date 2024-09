Número de casos de assédios envolvendo Silvio Almeida cresce no Me Too Brasil

A quantidade de assédios sexuais envolvendo o ex-ministro da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, subiu na ONG Me Too Brasil. Conforme o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, depois do escândalo evolvendo a ministra Anielle Franco, houve um aumento de relatos de importunação sexual envolvendo Silvio.

Na última sexta-feira (6), mais quatro mulheres relataram uma ocorrência. O Ministério Público e a Polícia Federal estão responsáveis pelas investigações desses relatos.

Denúncias de assédio causaram demissão

Após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Silvio Almeida foi demitido da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania, na última sexta. A saída foi anunciada pelo Executivo Nacional nesta noite, em nota que considerou o caso como "grave".

Segundo o Governo Federal, a permanência de Almeida no cargo se tornou "insustentável" após denúncia de assédio sexual envolvendo o ministro. Uma das vítimas da violência seria a também ministra Anielle Franco.

"O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual", diz nota da Presidência da República.

Nesta segunda-feira (9), o presidente Lula anunciou a escolha da deputada estadual do PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.