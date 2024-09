Lula escolhe deputada petista Macaé Evaristo para assumir Ministério dos Direitos Humanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu a deputada estadual do PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A decisão foi anunciada após o presidente se reunir nesta segunda-feira (9) com integrantes do partido no Palácio do Planalto.

Macaé Evaristo entra para o governo após Lula demitir o advogado Silvio Almeida, envolvido em denúncias de assédio sexual.

"Hoje convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. Seja bem-vinda e um ótimo trabalho", escreveu o presidente em seu perfil na rede social BlueSky.

Demissão de Silvio Almeida

O agora ex-ministro Silvio Almeida foi demitido do cargo de titular da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania na última sexta-feira (6). A saída do advogado foi anunciada pelo Executivo Nacional, após ele ser denunciado por assédio sexual. Uma das vítimas da violência seria a também ministra Anielle Franco.

A ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, foi nomeada logo após a demissão de Almeida para exercer interinamente o cargo.