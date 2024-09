Com Silvio Almeida demitido, Lula detemina Esther Dweck como ministra interina dos Direitos Humanos

Após a demissão de Silvio Almeida, acusado de cometer assédio sexual, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a ministra Esther Dweck para exercer interinamente o cargo de ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. A decisão foi divulgada na noite desta sexta-feira (6) pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A ministra irá acumular temporariamente a função com a de ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos até a definição de um novo titular para o MDHC. Por meio das redes sociais, Dweck comentou a decisão.

"Assumo essa importante missão a pedido do Lula para garantir que as atividades e a política de defesa e manutenção dos direitos humanos e cidadania continuem sem interrupções", escreveu.

DEMISSÃO DE SILVIO ALMEIDA

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Silvio Almeida foi demitido da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania, nesta sexta-feira (6). A saída foi anunciada pelo Executivo Nacional nesta noite, em nota que considerou o caso como "grave".

Segundo o Governo Federal, a permanência de Almeida no cargo se tornou "insustentável" após denúncia de assédio sexual envolvendo o ministro. Uma das vítimas da violência seria a também ministra Anielle Franco.

Na quinta-feira (5), Silvio emitiu nota em que diz repudiar com "absoluta veemência as mentiras" imputadas a ele. Ele considera que as denúncias são "ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".