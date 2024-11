Cidades sustentáveis: o que são, como funcionam e quais as características

Pensar as cidades sustentáveis está diretamente relacionado com o planejamento consciente dos espaços urbanos. Esse planejamento considera a busca de uma economia que não esgota o meio ambiente e que garante recursos para as gerações futuras.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a doutora em Arquitetura e Urbanismo Cristina Romcy* deu detalhes sobre esse conceito, explicando as características e o funcionamento.

"As cidades são os locais em que a maioria dos materiais é usada e desperdiçada, e onde edifícios, veículos e produtos são consistentemente subutilizados, 75% do consumo de recursos naturais ocorrem nas cidades. As cidades produzem 50% dos resíduos globais e entre 60 e 80% das emissões de gases do efeito estufa. Umas das propostas para se mudar o modo de fazer é incluir critérios de circularidade e de saúde humana e ambiental", explica Cristina.

O que são cidades sustentáveis?

As cidades sustentáveis se configuram com espaços urbanos pensados para suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades de gerações futuras.

Assim, ao pensar o desenvolvimento das cidades, considera-se também um uso consciente do recurso, procurando não esgotar o meio ambiente e garantir a permanência dele para o futuro. A doutora em Arquitetura e Urbanismo, Cristina Romcy, detalha que os princípios das Cidades Sustentáveis, são:

Economia sustentável;

Responsabilidade ambiental;

Vitalidade cultural.

Veja também Meio Ambiente Desertificação: entenda o que é, como ocorre e quais são as causas Meio Ambiente Entenda o que é reflorestamento, como é feito, qual a importância e os objetivos

O que esse conceito representa?

O conceito da cidade sustentável está relacionado com uma série de diretrizes que buscam melhorar a gestão de uma zona urbana, assim como preparar os espaços para as gerações futuras.

"Para ser sustentável, a administração da cidade deve considerar três pilares: responsabilidade ambiental, economia sustentável e vitalidade cultural". Cristina Romcy Doutora em Arquitetura e Urbanismo

Quais as características?

A especialista destaca que algumas características das cidades sustentáveis, são: realizar o destino correto dos resíduos sólidos, aproveitando quando possível; oferecer água de qualidade sem esgotar mananciais; e reaproveitar a água da chuva.

Além disso, também devem:

Criar e utilizar de fontes de energia renováveis;

Ofertar transporte alternativo e de qualidade para a população;

Garantir opções de cultura e lazer.

Legenda: Ao pensar uma cidade sustentável é preciso elaborar também um plano de melhora da gestão de uma zona urbana Foto: Shutterstock

Qual o foco principal?

Ao pensar uma cidade sustentável, é importante antes de tudo avaliar o impacto do ambiente construído na natureza. A partir disso, a especialista destalha ser possível destacar os pontos críticos e criar novas estratégias para efetivar um planejamento urbano sustentável.

Nesse sentido, é preciso considerar a existência de assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, em que é possível lidar com os resíduos produzidos e encontrar potencial econômico e inclusão social.

É necessário pensar como a preservação ambiental surgem como uma forma de combate das mudanças climáticas. Os centros urbanos planejados podem contribuir na melhora da qualidade de vida dos habitantes.

Como funcionam as cidades sustentáveis?

Como apresentado anteriormente, as cidades sustentáveis funcionam a partir de soluções baseadas na natureza. “Hoje em dia a gente já sabe que os serviços ecossistêmicos são essenciais para a nossa vida e de todos os seres vivos da Terra. Eles são os serviços que os ecossistemas nos dão de graça”, afirma Cristina.

“As soluções baseadas na natureza são muito eficazes no sentido de contemplarem diversos ODS ao mesmo tempo. Elas são definidas como uma ação ou intervenção para proteger, gerir ou restaurar ecossistemas.” Cristina Romcy Doutora em Arquitetura e Urbanismo

Legenda: As cidades devem criar e utilizar de fontes de energia renováveis Foto: Shutterstock

De que forma as construções sustentáveis podem contribuir?

A especialista cita que a construção das cidades sustentáveis está diretamente relacionada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Assim, pensar na melhoria do espaço urbano, buscando soluções sustentáveis, é também trabalhar com a erradicação da pobreza, a busca para assegurar uma gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Também pode contribuir para garantir:

Energia acessível e limpa;

Crescimento econômico inclusivo e sustentável;

Padrões de produção e de consumo sustentáveis;

Gestão consciente de florestas e outros ecossistemas terrestres.

O que é o índice ARCADIS de cidades sustentáveis?

O Índice de Cidades Sustentáveis (SCI) da ARCADIS é utilizado para classificar 100 cidades globais. Anualmente, é realizado um relatório com o índice das cidades sustentáveis juntamente com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU- HABITAT).

Nessa avaliação, são considerados três pilares de sustentabilidade:

Planeta;

Pessoas;

Lucro.

"Ele avalia dados importantes incluem poluição do ar, gestão de resíduos e investimento em infraestrutura de baixo carbono (incluindo energia renovável e transporte sustentável), bem como fatores como desempenho econômico, equidade social e resiliência a desastres naturais", detalha a especialista.

Legenda: A cidade sustentável está relacionada com uma economia sustentável Foto: Shutterstock

Exemplo de cidade ou comunidade sustentável no mundo

A cidade de Medelín, na Colômbia, é utilizada como um exemplo de cidade sustentável, tendo evoluído de cidade mais perigosa do mundo para a mais inovadora em modelos de desenvolvimento urbano sustentável. Em Medelín, por exemplo, foi implantado o projeto de corredores verdes para minimizar as ilhas urbanas de calor.

Ela chegou a receber o Prêmio FAD, de Barcelona, que é destinados para iniciativas urbanas que transformam as cidades e melhoram a vida dos cidadãos.

Legenda: A cidade de Medelín, na Colômbia, é utilizada como um exemplo de cidade sustentável Foto: Shutterstock

"Em 2016 foi escolhida pela UNESCO para fazer parte da Rede de Cidades Criativas, além de ter recebido o Lee Kuan Yew World City Prize, prêmio internacional mais importante de urbanismo e desenvolvimento do mundo", acrescentou Cristina Romcy.

Qual a cidade mais sustentável do Brasil?

O município de São Caetano do Sul, em São Paulo, é apresentado como a cidade mais sustentável do Brasil, conforme o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, ranking do Instituto Cidades Sustentáveis.

Nessa classificação, considera-se o cumprimento dos ODS. "A cidade oferece 100% dos domicílios abastecidos de água e também 100% de esgoto coletado e tratado", detalha Cristina. Foram considerados fatores como: sistema de ensino, projetos de coleta seletiva e destinação de lixo, e implantação de malha cicloviária.

"Na área da saúde, os índices de mortalidade infantil são baixos com elevada esperança de vida ao nascer. Na área de educação, as escolas têm acesso à internet. O município destaca também avanços nas áreas de Energias Renováveis e Acessíveis, Indústria, Inovação e Infraestruturas, e Proteger a Vida Marinha", acrescentou.

Legenda: Uma cidade sustentável considera o preparo dos espaços para as gerações futuras Foto: Shutterstock

Importância ambiental de pensar a sustentabilidade em cidades brasileiras?

A especialista aponta como necessário refletir sobre essa sustentabilidade para garantir a conservação do meio ambiente. As estratégias das cidades sustentáveis buscam também apontar a importância dos sistemas naturais para o desenvolvimento das cidades.

Ao pensar nesse crescimento urbano, é importante "colocar como diretriz os serviços ecossistêmicos para se pensar a construção de cidades sustentáveis como locais que oferecem provisão – alimento, água, matéria-prima; suporte-formação do solo, ciclos dos nutrientes; regulação – manutenção da qualidade do ar, tratamento de resíduos; e cultural – recreação, turismo", disse.

Com isso, cria-se uma cidade próspera, habitável e resiliente.

*Cristina Romcy, doutora em Arquitetura e Urbanismo e coordenadora do Mestrado Profissional em Ciências da Cidade da UNIFOR