Lula assina projeto para criação de universidades Indígena e do Esporte
Projeto ainda será enviado à Câmara, onde deve passar por votação.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quinta-feira (27), o envio de projeto de lei ao Congresso Nacional para a criação da Universidade Federal Indígena (Unind) e da Universidade Federal do Esporte (UFEsporte), ambas com sede em Brasília.
Junto do presidente, os ministros Camilo Santana, da Educação, André Fufuca, do Esporte, e Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas, também assinaram a proposta.
Lula citou, em discurso, que a intenção é lutar pela aprovação das propostas. "Podemos não aprovar no Congresso, porque é um direito de eles querer ou não. Mas, a gente vai mandar e vai brigar. Se tiver que fazer emenda, faça para melhorar. Piorar, jamais. Mas, melhorar sempre", disse.
Caso as propostas sejam aprovadas, as instituições devem começar a funcionar em 2027. A Unid, inclusive, foi citada por Guajajara, ainda durante o evento, como uma demanda de diversos povos tradicionais e deve funcionar em rede, integrando saberes tradicionais e científicos.
"Nós hoje estamos recuperando a dignidade, a decência, dos povos indígenas, que nunca deveriam ter sido tratados da forma que foram tratados no Brasil", continuou o presidente durante o discurso.
Enquanto isso, a Universidade Federal do Esporte deve apresentar centros de formação em diferentes partes do Brasil.
"A Universidade do Esporte é a mesma coisa. A gente não pode permitir que o esporte sobreviva por conta do milagre de cada um individualmente. O que a gente vai é dar condições científicas, técnicas, para aperfeiçoar aquilo que a pessoa já tem. A pessoa nasce com aquele dom", disse Lula.
A instituição terá cursos presenciais e à distância, promovendo a formação de treinadores, gestores, analistas de desempenho e preparadores físicos. Cursos de bacharelado, tecnólogos e de pós-graduação devem ser oferecidos.
Confira abaixo os cursos previstos em cada universidade:
Universidade Federal Indígena (Unid)
- Gestão ambiental e territorial;
- Gestão de políticas públicas;
- Sustentabilidade socioambiental;
- Promoção das línguas indígenas;
- Saúde;
- Direito;
- Agroecologia;
- Engenharias e tecnologias;
- Formação de professores;
Universidade Federal do Esporte (UFEsporte)
- Ciência do Esporte;
- Educação Física;
- Gestão do esporte e lazer comunitário;
- Medicina esportiva e reabilitação;
- Gestão e marketing esportivo;
- Nutrição esportiva.