Lula assina projeto para criação de universidades Indígena e do Esporte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quinta-feira (27), o envio de projeto de lei ao Congresso Nacional para a criação da Universidade Federal Indígena (Unind) e da Universidade Federal do Esporte (UFEsporte), ambas com sede em Brasília.

Junto do presidente, os ministros Camilo Santana, da Educação, André Fufuca, do Esporte, e Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas, também assinaram a proposta.

Lula citou, em discurso, que a intenção é lutar pela aprovação das propostas. "Podemos não aprovar no Congresso, porque é um direito de eles querer ou não. Mas, a gente vai mandar e vai brigar. Se tiver que fazer emenda, faça para melhorar. Piorar, jamais. Mas, melhorar sempre", disse.

Veja também PontoPoder Relator do TSE vota pela cassação de Carmelo e Alcides por fraude à cota de gênero PontoPoder General Heleno afirma fazer tratamento para Alzheimer

Caso as propostas sejam aprovadas, as instituições devem começar a funcionar em 2027. A Unid, inclusive, foi citada por Guajajara, ainda durante o evento, como uma demanda de diversos povos tradicionais e deve funcionar em rede, integrando saberes tradicionais e científicos.

"Nós hoje estamos recuperando a dignidade, a decência, dos povos indígenas, que nunca deveriam ter sido tratados da forma que foram tratados no Brasil", continuou o presidente durante o discurso.

Enquanto isso, a Universidade Federal do Esporte deve apresentar centros de formação em diferentes partes do Brasil.

"A Universidade do Esporte é a mesma coisa. A gente não pode permitir que o esporte sobreviva por conta do milagre de cada um individualmente. O que a gente vai é dar condições científicas, técnicas, para aperfeiçoar aquilo que a pessoa já tem. A pessoa nasce com aquele dom", disse Lula.

A instituição terá cursos presenciais e à distância, promovendo a formação de treinadores, gestores, analistas de desempenho e preparadores físicos. Cursos de bacharelado, tecnólogos e de pós-graduação devem ser oferecidos.

Confira abaixo os cursos previstos em cada universidade:

Universidade Federal Indígena (Unid)

Gestão ambiental e territorial;

Gestão de políticas públicas;

Sustentabilidade socioambiental;

Promoção das línguas indígenas;

Saúde;

Direito;

Agroecologia;

Engenharias e tecnologias;

Formação de professores;

Universidade Federal do Esporte (UFEsporte)