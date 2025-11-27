Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Relator do TSE vota pela cassação de Carmelo e Alcides por fraude à cota de gênero

Votação foi adiada após pedido de vista do ministro Sebastião Reis Júnior.

Escrito por
e
(Atualizado às 13:09)
PontoPoder
Homem de idade madura, usando toga preta com detalhes em vermelho e camisa com gravata azul, está sentado em uma cadeira alta estofada em vermelho, falando ao microfone durante uma sessão de tribunal. Ao fundo, vê-se uma parede de madeira vertical. Na parte inferior da imagem, aparece uma faixa com informações de processos e a indicação “Fortaleza – CE”.
Legenda: Relator proferiu voto nesta quinta-feira (27), mas processo recebeu vista.
Foto: Reprodução/Youtube.

O ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do processo sobre fraude à cota de gênero do PL Ceará no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou pela manutenção dos mandatos das deputadas estaduais Marta Gonçalves (hoje, filiada ao PSB) e Dra. Silvana nesta quinta-feira (27). Por outro lado, encaminhou a cassação dos deputados Carmelo Neto e Alcides Fernandes e a inelegibilidade de Acilon Gonçalves, então presidente do partido no Ceará, mas filiado ao PSB atualmente.

Em sequência, o ministro Sebastião Reis Júnior pediu vista, e a votação foi adiada. O magistrado terá o prazo regimental de 30 dias para retomar o placar. 

O processo se refere às eleições de 2022, quando as candidaturas de cinco mulheres no PL Ceará foram colocadas sob suspeita de fraude. Segundo a denúncia apreciada, elas teriam sido lançadas à disputa como candidaturas laranjas, apenas com o objetivo de garantir os recursos da chamada "cota de gênero".

Para o ministro-relator, contudo, a suspeita se confirmou somente nos casos de Andreia Moura e Marlucia Barroso. A primeira teria sido inscrita como candidata sem a sua anuência, ato denunciado por ela mesma à Justiça Eleitoral ainda em agosto de 2022. Já a segunda admitiu em juízo que não autorizou seu registro como postulante, e que, inclusive, fez campanha para outros candidatos à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Com isso, os votos recebidos por Marlucia e pelos deputados eleitos e suplentes homens do PL foram cassados no voto de Antônio Carlos Ferreira. Ele preservou os votos e os mandatos das candidatas femininas regulares por entender que o contrário representaria "conflito direto com o propósito da cota de gênero", que é ampliar a participação das mulheres na política. 

"Seria ilógico, injusto e sem propósito permitir que a legislação fosse usada para frustrar o objetivo legítimo de uma norma, especialmente quando esse objetivo já foi ao menos parcialmente alcançado. (Pelo volume de recursos partidários recebidos pelas candidatas eleitas), o PL efetivamente pretendeu promover as candidaturas femininas que lograram êxito", pontuou. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Após um ano engavetado, cassação dos deputados estaduais do PL Ceará volta à pauta do TSE

teaser image
PontoPoder

Viagens, silêncios e pedidos de orações: como a oposição no Ceará reagiu à prisão de Bolsonaro

Além disso, conservou a escolha de 21 mil eleitores que deram votos de legenda ao PL, ou seja, não votaram diretamente em um(a) candidato(a), mas sim no partido, ajudando nos quocientes necessários à eleição da chapa. 

"Os votos à legenda não podem ser contaminados com a prática fraudulenta. Ao optar por essa modalidade, o eleitor entende que a ideologia do partido é a que melhor atende a sua concepção de Estado, independentemente da pessoa que vai exercer o mandato", complementou.

Deputados repercutem

David Vasconcelos e Pedro Matos, deputados estaduais suplentes pelo PL no Ceará, comentaram o voto do ministro-relator nesta quinta-feira. 

O primeiro disse acreditar que o recesso judiciário vai adiar a votação para 2026. "Os deputados estão lá em Brasília, participaram do julgamento, estão conversando com os advogados, vão entender ainda o que que vai acontecer, é algo que vai se estender ainda até o ano que vem, tem muita coisa para acontecer, recursos a serem protocolados, então o entendimento nesse momento jurídico está sendo ainda concretizado", afirmou.

Já Matos foi direto ao mérito da ação e rejeitou a ideia de candidaturas fraudulentas. "Você ter candidaturas com 30 votos, 80 votos, 100 votos, não pode legitimar isso como candidatura fraudulenta, quem é candidato sabe o quanto é difícil conseguir um voto. Então partindo desses fatos eu já acho um absurdo terem dado início a esse processo – mais político que jurídico", avaliou.

O PontoPoder buscou os deputados titulares Carmelo Neto e Alcides Fernandes para pronunciamentos. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Processo está parado desde o ano passado

O Tribunal Superior Eleitoral pautou o julgamento às vésperas do processo completar um ano parado na Corte. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) havia condenado a legenda ainda em maio de 2023, cassando os deputados Carmelo Neto, Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves.

No entanto, os políticos recorreram da decisão e levaram o caso à instância superior, mantendo o quarteto nos cargos. O processo chegou a entrar na pauta da sessão de 5 de dezembro de 2024, mas foi retirado por indicação do relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira. 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à medida tomada pela instância inferior e recomendou a inelegibilidade de Acilon Gonçalves.

O PontoPoder acionou o Tribunal Superior Eleitoral para saber mais detalhes do trâmite do processo e aguarda resposta. Em nota, o TSE informou apenas que a pauta de julgamentos é disponibilizada previamente no Portal. "Ressaltamos que por se tratar de um caso concreto o Tribunal Superior Eleitoral somente se manifesta nos autos processuais", pontuou. 

Este conteúdo é útil para você?
Foto da vista aérea de Fortaleza.
PontoPoder

Após aprovar Plano Diretor, CMFor planeja debater regulamentação no primeiro semestre de 2026

Legislação que será apreciada define o que pode ser feito em cada terreno ou lote específico da cidade.

Bruno Leite
Há 36 minutos
Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, tendo ao fundo, vereadores da Capital
Inácio Aguiar

Prefeito lista 'avanços' no Plano Diretor de Fortaleza e lamenta: 'alguns querem fazer palanque'

Evandro Leitão diz que narrativa de retrocesso no projeto "é falsa"

Inácio Aguiar
Há 38 minutos
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação de projetos na Alece.
PontoPoder

Ampliação do Ceará Credi para pagamento de juros de outras operações de crédito é aprovada na Alece

Proposta do Governo do Estado atualiza programa voltado a microempreendedores.

Marcos Moreira
Há 42 minutos
Homem de idade madura, usando toga preta com detalhes em vermelho e camisa com gravata azul, está sentado em uma cadeira alta estofada em vermelho, falando ao microfone durante uma sessão de tribunal. Ao fundo, vê-se uma parede de madeira vertical. Na parte inferior da imagem, aparece uma faixa com informações de processos e a indicação “Fortaleza – CE”.
PontoPoder

Relator do TSE vota pela cassação de Carmelo e Alcides por fraude à cota de gênero

Votação foi adiada após pedido de vista do ministro Sebastião Reis Júnior.

Ingrid Campos e Marcos Moreira
Há 59 minutos
Foto do Plenário da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza analisa projeto de Evandro que irá ajustar IPTU e taxa de iluminação

Proposta modifica Código Tributário do Município e impacta também na cobrança de tributos sobre ingressos para jogos de futebol.

Bruno Leite
Há 1 hora
Deputados PL
Inácio Aguiar

TSE retoma julgamento que pode cassar deputados do PL no Ceará

Sessão desta quinta (27) pode definir futuro de Carmelo Neto, Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves

Inácio Aguiar
27 de Novembro de 2025
Maquete digital mostra novo projeto de reforma da Alece.
PontoPoder

Alece projeta reforma com retorno de telhado ‘brutalista’, praças abertas e retirada de grades

Obras terão duração de 12 meses e não devem interromper trabalhos legislativos, aponta a presidência.

Marcos Moreira
26 de Novembro de 2025
General Heleno.
PontoPoder

General Heleno afirma fazer tratamento para Alzheimer

Heleno foi condenado a 21 anos de prisão.

Redação
26 de Novembro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, com vereadores reunidos em torno da mesa circular; alguns conversam e outros acompanham um orador que fala em púlpito ao fundo, diante de um telão.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam Plano Diretor após seis anos de atraso

Aprovação ocorre cerca de um mês depois do projeto chegar ao legislativo municipal.

Luana Barros e Bruno Leite
26 de Novembro de 2025
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Fortaleza.
PontoPoder

Alece aprova criação de Delegacias de Homicídios em Caucaia, Maranguape e Maracanaú

Projeto do Governo do Ceará começou a tramitar nesta quarta-feira (26) e foi aprovado no mesmo dia.

Marcos Moreira
26 de Novembro de 2025
Prefeito Luan Dantas, de Potiretama
PontoPoder

Preso desde abril, prefeito de Potiretama é cassado pela Câmara Municipal

Presidente da Câmara Municipal, Cleverlandio Bezerra (PP), segue como prefeito interino até a realização de eleição suplementar.

Ingrid Campos
26 de Novembro de 2025
Lula diz que Brasil deu 'lição de democracia ao mundo' após prisão de Bolsonaro
PontoPoder

Lula diz que Brasil deu 'lição de democracia ao mundo' após prisão de Bolsonaro

Segundo presidente, Justiça brasileira 'mostrou sua força e não se amedrontou com ameaças'.

João Lima Neto
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursando em um evento público com microfones.
PontoPoder

Lula sanciona lei que amplia isenção do Imposto de Renda

Entenda o que muda e quando nova legislação entrará em vigor.

Carol Melo e João Lima Neto
26 de Novembro de 2025
Governador Elmano de Freitas
Inácio Aguiar

Elmano começa a receber deputados em meio à antecipação do debate eleitoral

O movimento tenta aproximar os parlamentares num momento de burburinho por insatisfações na base

Inácio Aguiar
26 de Novembro de 2025
Deputado Eduardo Bolsonaro dentro de carro em gravação de vídeo. Ele usa fones e aparece discursando.
PontoPoder

STF torna Eduardo Bolsonaro réu por coação no curso do processo

O julgamento ocorreu em plenário virtual.

Redação
26 de Novembro de 2025
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro com curativo próximo ao pescoço e vestindo blusa verde.
PontoPoder

Bolsonaro passa por audiência de custódia nesta quarta (26)

Procedimento será realizado por videoconferência.

Redação
26 de Novembro de 2025
Vista aérea das barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza
Inácio Aguiar

Após 20 anos, consenso põe fim à disputa histórica sobre as barracas da Praia do Futuro

Barracas poderão ficar no local, mas passarão por readequações significativas; falta o acordo ser redigido e assinado

Inácio Aguiar
26 de Novembro de 2025
Foto mostra senadores no Plenário do Senado Federal.
PontoPoder

O que diz a PEC do fim da reeleição que pode ser votada nesta semana no Congresso

Proposta também deve estipular mandatos de cinco anos para todos os cargos eletivos.

Marcos Moreira
26 de Novembro de 2025
Jair Bolsonaro acena para a apoiadores.
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber alimentação especial na prisão; PF fará fiscalização

Ex-presidente já está cumprindo pena de 27 anos e 8 meses de prisão.

Redação
25 de Novembro de 2025
Jair Bolsonaro observa alguma coisa.
PontoPoder

STF forma maioria para manter prisão de Bolsonaro e outros seis condenados

Votos foram contabilizados no plenário virtual da corte.

Redação
25 de Novembro de 2025