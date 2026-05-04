Vitinho recebe amarelo em jogo do Fortaleza por usar máscara do Homem-Aranha

O atacante Vitinho, do Fortaleza, recebeu cartão amarelo na vitória por 4 a 1 contra o Goiás, no sábado (2), na Arena Castelão, por comemorar um dos dois gols que marcou com uma máscara do Homem-Aranha, o herói favorito do filho de 2 anos. A advertência foi aplicada pelo árbitro André Luiz Skettino (MG) aos 10 minutos do 2º tempo.

Na súmula, o juiz principal apontou que a punição foi motivada "por colocar uma máscara na comemoração do gol". Nas redes sociais, o motivo gerou debate entre torcedores.

Vale ressaltar que o regimento é antigo. A Fifa indica a aplicação do amarelo em duas situações específicas de comemoração de gol dos atletas: "tirar a camisa ou cobrir a cabeça com a camisa, ficando momentaneamente sem parte da vestimenta" ou "cobrir o rosto ou a cabeça com máscara, fantasia ou qualquer outro artigo semelhante, como máscaras de herói, carnaval, ou roupas de personagem".

Logo, a punição foi correta. No Fortaleza desde fevereiro de 2026, Vitinho marcou cinco gols e uma assistência em 12 jogos pela equipe. O contrato é de empréstimo com Tijuana, do México, até o fim da temporada.