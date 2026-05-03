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Carpini desabafa sobre as críticas que recebeu, após time alcançar a liderança da Série B

O Fortaleza de Carpini assumiu a liderança do campeonato após vitória nesse sábado

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:29)
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Após a vitória por 4 a 1 sobre o Goiás, de virada na noite desse sábado (2), no Castelão, o técnico Thiago Carpini exaltou os resultados de seu trabalho no Fortaleza, apesar das críticas que tem recebido desde que chegou ao clube, no início do ano.

"Não tô aqui pra agradar todo mundo. Fui muito criticado, e ainda não sou, mas não mudei a minha maneira de trabalhar. O que me trouxe ao Fortaleza foram as minhas convicções. Em todos os clubes sempre entreguei resultado. E no Fortaleza não seria diferente", comentou o treinador, na coletiva pós-jogo.

Com o resultado, o Fortaleza assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da virada foram marcados pelos atacantes Vitinho (2) e Miritello (2), no 2º tempo.

 

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