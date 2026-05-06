Rivadavia x Fluminense na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quarta-feira, 6 de maio
Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (6), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo C. O jogo será às 21h30, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Independiente Rivadavia x Fluminense terá transmissão da Globo, ge tv, ESPN e Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Independiente Rivadavia
Bolcato; Bonifacio, Studer, Costa e Gómez; Florentín, Bottari e Fernández; Sartori, Villa e Alex Arce.Técnico: Alfredo Berti
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Otávio (Alisson), Hércules e Savarino; Canobbio, Castillo e Serna (Soteldo). Técnico: Luis Zubeldía
FICHA TÉCNICA
Independiente Rivadavia x Fluminense
Data e hora: 6 de maio, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)