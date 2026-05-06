Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (6), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo C. O jogo será às 21h30, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Independiente Rivadavia x Fluminense terá transmissão da Globo, ge tv, ESPN e Disney+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Independiente Rivadavia

Bolcato; Bonifacio, Studer, Costa e Gómez; Florentín, Bottari e Fernández; Sartori, Villa e Alex Arce.Técnico: Alfredo Berti

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Otávio (Alisson), Hércules e Savarino; Canobbio, Castillo e Serna (Soteldo). Técnico: Luis Zubeldía

FICHA TÉCNICA

Independiente Rivadavia x Fluminense

Data e hora: 6 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)