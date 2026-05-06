Análise: Eliminação do Ceará na Copa do Nordeste também passa pela arbitragem

O Ceará foi eliminado da Copa do Nordeste ao perder para o Vitória por 1x0 no Barradão, em jogo que terminou com dois jogadores a menos.

O Vozão teve Luizão expulso aos 32 do 1º tempo e Alex Silva aos 39 do 2º tempo. E nas duas expulsões, o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, foi no mínimo, rigoroso demais nas decisões.

Na primeira, o pisão de Luizão em Martínez, cabia o cartão amarelo mesmo, o que foi dado em campo. Mas ao ir ao VAR, Serafim mudou a cor do cartão.

No lance de Alex Silva, pareceu mais imprecisão no momento do desarme do que lance para vermelho direto. Um cartão amarelo também cabia.

É óbvio que as duas expulsões prejudicaram muito o jogo coletivo do Ceará. Mas ainda assim, teve nos pés de Pedro Henrique duas chances para marcar e empatar, aos 43 e 45 do 2º tempo.

Claro que houve falha no gol de Kayzer, quando o atacante finalizou sem marcação na pequena área, que erros defensivos aconteceram ao longo do jogo, assim como ofensivos, mas a atuação do Ceará contra o Vitória, um time de Série A, foi melhor do que contra o Sport na Ilha, pela Série B, em jogo que o Vovô também foi prejudicado pela arbitragem.

Com a eliminação, agora é pensar na Série B, já que precisa reagir no sábado, no Castelão, quando recebe o Atlético-GO. Mozart pode fazer essa equipe jogar mais e como os bons momentos em jogo do Barradão mostraram. Ainda há erros, mas o treinador tem material humano para levar o Vovô até o fim da temporada na luta pelo acesso, nem que seja um G6.