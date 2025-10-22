Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba quais são as bebidas mais suscetíveis à adulteração com metanol

Há risco para bebidas destiladas e fermentadas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Foto de um drink.
Legenda: 9 pessoas já morrem por intoxicação por metanol.
Foto: F Grao/Shutterstock.

No meio de vários casos confirmados de intoxicação por metanol pelo Brasil, consumidores se preocupam com a saúde ao beber. As bebidas envolvidas são: gin, whisky e vodka, mas a dúvida sobre outras, como cerveja e vinho, tem ganhado espaço.

Segundo o químico industrial e conselheiro do Conselho Federal de Química, Ubiracir Lima, em entrevista à CNN Brasil, bebidas destiladas são mais propensas à adulteração por metanol. A facilidade está ligada a fatores técnicos e financeiros.

“Por alguns motivos técnicos e outros, que nos parece financeiro, são as bebidas com maior teor alcoólicos. São aquelas chamadas bebidas destiladas: vodca, gin, cachaça e alguns outros”, explicou o especialista.

Uma pesquisa realizada pela Euromonitor International, empresa de pesquisas de mercado, em 2019, revelou que quase 60% das bebidas alcoólicas consumidas no Brasil são destiladas. A lista conta com:

  • Cachaça;
  • Vodca;
  • Conhaque;
  • Whisky;
  • Rum;
  • Gin;
  • Tequila.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Exames médicos antes da academia são obrigatórios? Entenda

teaser image
Ser Saúde

Morte súbita durante o treino: o que pode causar e como prevenir?

teaser image
Ser Saúde

Como desintoxicar de metanol? Entenda o que fazer em caso de sintomas

E A CERVEJA E O VINHO PODEM TER METANOL?

No incoo do mês, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em declaração, explicou que esse tipo de adulteração, que acaba adicionando metanol as bebidas, é mais difícil de acontecer em cervejas.

“Estamos diante de um crime envolvendo produtos destilados, incolores, onde se têm técnicas de adulteração desse produto que você não tem no caso de cerveja, que é uma bebida que tem a tampa, tem gás, e é muito mais difícil de adulterar”, explicou o gestor.

Até o momento, todos os registros de intoxicação são de pessoas que ingeriram destilados, o que não é o caso da cerveja, que é uma bebida fermentada. Outra bebida que também passa por um processo de fermentação é o vinho.

Apesar disso, segundo o farmacêutico-bioquímico do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unesp, em Botucatu, Alaor Aparecido Almeida, em entrevista à Agência Brasil, bebidas alcoólicas fermentadas, como vinho, chope e cerveja, também podem ser adulteradas.

“Principalmente os vinhos, que têm maior valor agregado. E também maior teor etanol. Um pouco do metanol vai existir naturalmente no processo de produção, mesmo nas fermentadas”, disse o profisisonal.

Sintomas da intoxicação

Os sintomas da intoxicação por metanol são muito parecidos com os de uma ressaca normal e podem surgir entre 12 horas e 24h após a ingestão da substância. Por causa disso, é preciso ter atenção redobrada aos sinais, principalmente se forem persistentes:

  • Dor abdominal;
  • Visão adulterada;
  • Confusão mental;
  • Náusea.

Fonte: Ministério da Saúde

Frasco de metanol em laboratório químico.
Legenda: O metanol é um produto altamente perigoso quando ingerido.
Foto: Shutterstock/Chemical Industry

Veja também

teaser image
Ceará

Como são investigados no Ceará os casos de intoxicação por metanol?

O que fazer?

Se notar os sintomas, o paciente deve buscar atendimento médico de emergência para investigação, diagnóstico e tratamento adequados. Além disso, deve relatar exatamente para o profissional da saúde o que ingeriu, se observou os rótulos das embalagens e qual foi o horário da ingestão.  

Portanto, a recomendação principal é recorrer o quanto antes ao atendimento hospitalar.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Entenda como funciona o antídoto do metanol

Tratamento

O principal antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol é o etanol — por serem dois álcoois, os dois "competem" pelo nosso metabolismo e o etanol, se administrado da forma correta e no tempo certo, sai ganhando. Contudo, muitos podem entender, de maneira errada, que, para desintoxicar, basta beber mais.

Na última terça-feira (21), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) registrou dois novos casos suspeitos de intoxicação por metanol, em Caucaia e Fortim. Amostras foram enviadas para a Perícia Forense (Pefoce). No total, há 11 casos notificados e nove descartados até o momento.

Embora isso tenha alguma "coerência", a desintoxicação deve ser feita com etanol farmacêutico, produzido por laboratórios e farmácias de manipulação e em grau de pureza adequado para uso médico. Além disso, a administração — intravenosa ou oral — é controlada em ambiente hospitalar.

Veja também

teaser image
Negócios

Medo de metanol muda hábitos em Fortaleza: cerveja cresce e caipirinha perde espaço nos bares

É possível desintoxicar em casa?

Não. Se suspeitar da intoxicação, o paciente deve imediatamente buscar atendimento hospitalar para que seja feito o diagnóstico e administrados os antídotos. Dependendo do nível do envenenamento, podem ser necessárias outras intervenções clínicas.

Assuntos Relacionados
Foto de um drink.
Ser Saúde

Saiba quais são as bebidas mais suscetíveis à adulteração com metanol

Há risco para bebidas destiladas e fermentadas

Redação
Há 32 minutos
Imagem mostra membros do Ministério da Saúde durante anúncio do pacote de medidas para ampliar serviços de radioterapia
Ser Saúde

SUS pagará auxílio de até R$ 300 a pacientes que viajam para fazer radioterapia

Iniciativa garante recursos para transporte, alimentação e hospedagem de pacientes em tratamento longe de casa

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Mão segura frasco de etanol farmacêutico.
Ser Saúde

Como desintoxicar de metanol? Entenda o que fazer em caso de sintomas

Há antídoto para o metanol, mas o tratamento deve ser feito em hospital

Luana Severo
22 de Outubro de 2025
A imagem mostra um homem realizando um teste de esforço em uma esteira, com sensores e máscara de oxigênio conectados ao corpo. Ao lado, um médico.
Ser Saúde

Exames médicos antes da academia são obrigatórios? Entenda

Nathália Paula Braga*
22 de Outubro de 2025
foto de homem passando mal em academia para ilustrar matéria sobre morte súbita durante o treino.
Ser Saúde

Morte súbita durante o treino: o que pode causar e como prevenir?

Em apenas uma semana, duas vítimas de mal súbito morreram em academias de Fortaleza

Raísa Azevedo
21 de Outubro de 2025
foto de paciente aplicando injeção de Mounjaro no abdômen.
Ser Saúde

Anvisa aprova uso de Mounjaro para apneia do sono em adultos com obesidade

Fármaco é o primeiro aprovado pela agência para essa condição

Raísa Azevedo
20 de Outubro de 2025
Print com duas imagens geradas por IA de um boato que usa tanto o rosto de Renata Vasconcellos como de William Waack em uma notícia falsa
Ser Saúde

É falso que lotes de leite estejam contaminados por metanol

Fake News usou IA para manipular rostos e vozes de jornalistas e espalhar pânico nas redes

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem do fomepizole para matéria sobre entenda como funciona o antídoto do metanol.
Ser Saúde

Entenda como funciona o antídoto do metanol

Brasil tem registrado diversos casos de intoxicação por bebidas batizadas

Redação
20 de Outubro de 2025
A imagem mostra uma grande quantidade de cabeças de alho empilhadas, com cascas de tons roxos e brancos, dispostas de forma organizada em um mercado ou feira.
Ser Saúde

Alho e pressão alta: aliado natural ou mito popular?

Um dente de alho por dia controla a pressão? Veja o que diz a ciência

Nathália Paula Braga*
19 de Outubro de 2025
foto de mulher com acne ingerindo suplemento alimentar em garrafa de tampa azul.
Ser Saúde

Qual suplemento dá mais acne? Veja o que diz a ciência

A acne é recorrente em usuários de suplementos devido à produção excessiva de sebo na pele e obstrução dos poros

Raísa Azevedo
18 de Outubro de 2025
Fotos de Elayne Costa antes e durante o tratamento contra o câncer de mama
Ser Saúde

Jornalista cearense descobre câncer de mama após toque de gata e celebra fim de quimioterapia

Elayne Costa encerrou primeira fase do tratamento e passará por cirurgia para retirada das mamas.

Mylena Gadelha
10 de Outubro de 2025
Imagem de produtos de beleza para matéria sobre Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros; veja lista

Produtos irregulares não podem ser distribuídos, fabricados ou utilizados

Redação
07 de Outubro de 2025
Grupo de amigos brinda com caipirinhas para matéria sobre intoxicação por metanol
Ser Saúde

Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

O Brasil enfrenta uma "roleta-russa" de casos de intoxicação pelo álcool, que é semelhante ao etanol, mas altamente tóxico para o corpo humano

Luana Severo
03 de Outubro de 2025
Pessoas tomando cerveja para matéria sobre intoxicação de metanol
Ser Saúde

Cerveja também pode ser contaminada por metanol? Padilha diz que é ‘mais difícil’

Ministro da Saúde recomendou que a população evite destilados de origem desconhecida

Redação
02 de Outubro de 2025
Foto de queijo artesanal da Reis e Meio, que foi suspenso pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende comercialização de lotes de queijo artesanal contaminado por bactérias; entenda

O produto é fabricado pela empresa Reis & Melo

Redação
01 de Outubro de 2025
foto de mulher segurando cápsula de protetor solar.
Ser Saúde

Protetor solar em cápsula funciona? Especialista explica efeitos do suplemento

O produto, mais comum nas versões em creme e em spray, tem se popularizado na versão em cápsula nos últimos anos

Raísa Azevedo
30 de Setembro de 2025
Mãos de criança brincam com quebra-cabeça nas cores que simbolizam o autismo
Ser Saúde

Conheça os 4 subtipos do autismo

Os achados ajudam cientistas a personalizar o tratamento

Imagem para uma matéria sobre Doença de Huntington, em que mostra uma médica trabalhando ao fundo
Ser Saúde

Doença de Huntington: entenda o que é, sintomas e como se prevenir

No Brasil, a data para promover a conscientização sobre a doença é celebrada neste sábado, 27 de setembro

Beatriz Rabelo
27 de Setembro de 2025
Matéria sobre lista de cosméticos irregulares apreendidos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista

Produtos foram notificados de forma incorreta ou não possuem registo

Beatriz Rabelo
26 de Setembro de 2025
Duas fotos: à esquerda, Wesley Safadão, homem branco com barba castanha, blusa branca de manga longa e boné preto para trás, ao lado de filho, menino branco de cabelo preto e curto e blusa de time listrada, nas cores vermelho, branco e preto. Wesley segura um celular preto e ambos olham para o espelho. À esquerda, selfie de Mileide Mahieli, mulher branca com blusa de gola longa, e mesmo menino, com blusa branca. Ambos sorriem.
Ser Saúde

Histiocitose de células de Langerhans: entenda quadro do filho de Wesley Safadão

Problema afeta células do sistema de defesa, que passam a se multiplicar de modo desordenado e podem formar lesões, principalmente nos ossos e na pele

Milenna Murta*
25 de Setembro de 2025