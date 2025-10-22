Saiba quais são as bebidas mais suscetíveis à adulteração com metanol

No meio de vários casos confirmados de intoxicação por metanol pelo Brasil, consumidores se preocupam com a saúde ao beber. As bebidas envolvidas são: gin, whisky e vodka, mas a dúvida sobre outras, como cerveja e vinho, tem ganhado espaço.

Segundo o químico industrial e conselheiro do Conselho Federal de Química, Ubiracir Lima, em entrevista à CNN Brasil, bebidas destiladas são mais propensas à adulteração por metanol. A facilidade está ligada a fatores técnicos e financeiros.

“Por alguns motivos técnicos e outros, que nos parece financeiro, são as bebidas com maior teor alcoólicos. São aquelas chamadas bebidas destiladas: vodca, gin, cachaça e alguns outros”, explicou o especialista.

Uma pesquisa realizada pela Euromonitor International, empresa de pesquisas de mercado, em 2019, revelou que quase 60% das bebidas alcoólicas consumidas no Brasil são destiladas. A lista conta com:

Cachaça;

Vodca;

Conhaque;

Whisky;

Rum;

Gin;

Tequila.

E A CERVEJA E O VINHO PODEM TER METANOL?

No incoo do mês, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em declaração, explicou que esse tipo de adulteração, que acaba adicionando metanol as bebidas, é mais difícil de acontecer em cervejas.

“Estamos diante de um crime envolvendo produtos destilados, incolores, onde se têm técnicas de adulteração desse produto que você não tem no caso de cerveja, que é uma bebida que tem a tampa, tem gás, e é muito mais difícil de adulterar”, explicou o gestor.

Até o momento, todos os registros de intoxicação são de pessoas que ingeriram destilados, o que não é o caso da cerveja, que é uma bebida fermentada. Outra bebida que também passa por um processo de fermentação é o vinho.

Apesar disso, segundo o farmacêutico-bioquímico do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unesp, em Botucatu, Alaor Aparecido Almeida, em entrevista à Agência Brasil, bebidas alcoólicas fermentadas, como vinho, chope e cerveja, também podem ser adulteradas.

“Principalmente os vinhos, que têm maior valor agregado. E também maior teor etanol. Um pouco do metanol vai existir naturalmente no processo de produção, mesmo nas fermentadas”, disse o profisisonal.

Sintomas da intoxicação

Os sintomas da intoxicação por metanol são muito parecidos com os de uma ressaca normal e podem surgir entre 12 horas e 24h após a ingestão da substância. Por causa disso, é preciso ter atenção redobrada aos sinais, principalmente se forem persistentes:

Dor abdominal;

Visão adulterada;

Confusão mental;

Náusea.

Fonte: Ministério da Saúde

O que fazer?

Se notar os sintomas, o paciente deve buscar atendimento médico de emergência para investigação, diagnóstico e tratamento adequados. Além disso, deve relatar exatamente para o profissional da saúde o que ingeriu, se observou os rótulos das embalagens e qual foi o horário da ingestão.

Portanto, a recomendação principal é recorrer o quanto antes ao atendimento hospitalar.

Tratamento

O principal antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol é o etanol — por serem dois álcoois, os dois "competem" pelo nosso metabolismo e o etanol, se administrado da forma correta e no tempo certo, sai ganhando. Contudo, muitos podem entender, de maneira errada, que, para desintoxicar, basta beber mais.

Na última terça-feira (21), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) registrou dois novos casos suspeitos de intoxicação por metanol, em Caucaia e Fortim. Amostras foram enviadas para a Perícia Forense (Pefoce). No total, há 11 casos notificados e nove descartados até o momento.

Embora isso tenha alguma "coerência", a desintoxicação deve ser feita com etanol farmacêutico, produzido por laboratórios e farmácias de manipulação e em grau de pureza adequado para uso médico. Além disso, a administração — intravenosa ou oral — é controlada em ambiente hospitalar.

É possível desintoxicar em casa?

Não. Se suspeitar da intoxicação, o paciente deve imediatamente buscar atendimento hospitalar para que seja feito o diagnóstico e administrados os antídotos. Dependendo do nível do envenenamento, podem ser necessárias outras intervenções clínicas.