Homem é preso por esfaquear cachorro no Interior do Ceará

O cão foi socorrido por policiais militares.

(Atualizado às 11:17)
Segurança
A foto mostra um cachorro deitado, ferido, após ser esfaqueado por um homem.
Legenda: O cachorro apresentava ferimentos no tórax e fraturas nas costelas, segundo a Polícia Militar.
Foto: Divulgação/ PMCE.

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por esfaquear um cachorro no Sítio Chapadinha, zona rural de São Benedito, no Interior do Ceará, na sexta-feira (24).

Os policiais foram acionados após informações de populares, relatando que o animal havia sido ferido por arma branca. A composição se deslocou ao endereço e localizou o suspeito, que recebeu voz de prisão", informou a Polícia Militar.

O cachorro apresentava ferimentos no tórax e fraturas nas costelas. Ele foi socorrido pela equipe policial e levado a uma clínica veterinária em Tianguá, onde permanece em tratamento, segundo a PMCE.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais, conforme a Lei de Crimes Ambientais.

