Artista do CE pinta corpo para homenagear Nossa Senhora gigante do Crato; veja vídeo

A produção levou cerca de 10 horas para ser concluída.

Escrito por
Antoyles Batista producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoa com o corpo e o rosto completamente pintados em estilo ilustrado, representando a estátua de Nossa Senhora de Fátima do Crato. O fundo do corpo é azul com nuvens brancas desenhadas, e a imagem da santa ocupa o centro do rosto e do tronco, com coroa dourada no topo da cabeça. A base da figura traz a palavra “CRATO”. Na segunda imagem, os olhos da pessoa estão abertos, integrados ao desenho.
Legenda: David Bertassi, artista natural do Crato, pintou rosto e corpo em homenagem ao monumento inaugurado na quinta-feira (13) dedicado a Nossa Senhora de Fátima.
Foto: Reprodução/ Instagram @meninoquesepinta

O artista cearense David Bertassi, natural do Crato, fez uma homenagem ao monumento inaugurado na quinta-feira (13) dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Ele pintou o próprio corpo com a imagem da santa.

Ao Diário do Nordeste, o artista contou que levou cerca de 10 horas para concluir a produção. Essa, no entanto, não foi a primeira vez que David se dedicou a pinturas religiosas. Ícones como Luiz Gonzaga, Michael Jackson, caveiras e até Padre Cícero já foram retratados por ele em outras performances.

Embora esteja na arte há oito anos, foi apenas nos últimos dois que David passou a produzir conteúdos com foco cultural e religioso. “Me encontrei na arte”, afirma.

“Cada traço é uma oração. Cada cor, um agradecimento. Recebo com carinho todos os romeiros que chegam de fora e carregam devoção no coração. Que quem assistir a este vídeo sinta também a luz, a paz e a proteção de Nossa Senhora de Fátima”, declarou em publicação no Instagram.

Veja também

teaser image
Ceará

Crato: imagem de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros será abençoada nesta quinta (13)

teaser image
Ceará

No Crato, Monumento de Nossa Senhora de Fátima deve atrair 35 mil fiéis em novembro

O jovem já soma mais de 4,5 milhões de seguidores no TikTok e 326 mil no Instagram, onde compartilha os vídeos de suas criações artísticas.

Santa gigante no Crato

De acordo com informações da Prefeitura do Crato, a nova santa da cidade é a maior do mundo dedicada à Nossa Senhora de Fátima, com 54 metros de altura.

No local, já existia uma imagem inaugurada em 2018, de 45 metros de altura, cuja bênção inicial contou com a presença de cerca de 50 mil fiéis.

Imagem de um grande monumento de Nossa Senhora, com manto branco e detalhes dourados, coroada e com as mãos postas em oração. A estátua aparece em primeiro plano, enquanto ao fundo há uma vista aérea de uma cidade, com casas, ruas, áreas verdes e um céu azul com nuvens dispersas.
Legenda: Monumento tem 54 metros de altura.
Foto: Divulgação.

A réplica também deve marcar uma expansão do turismo religioso da região, pois aquela é uma área que conta com grande movimentação de fiéis.

A ideia do município é de que sejam realizadas romarias com fiéis direcionados ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, criando, assim, uma cultura romeira em torno da obra, como já existem em outros locais do Ceará e do Brasil.

