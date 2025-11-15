Artista do CE pinta corpo para homenagear Nossa Senhora gigante do Crato; veja vídeo

O artista cearense David Bertassi, natural do Crato, fez uma homenagem ao monumento inaugurado na quinta-feira (13) dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Ele pintou o próprio corpo com a imagem da santa.

Ao Diário do Nordeste, o artista contou que levou cerca de 10 horas para concluir a produção. Essa, no entanto, não foi a primeira vez que David se dedicou a pinturas religiosas. Ícones como Luiz Gonzaga, Michael Jackson, caveiras e até Padre Cícero já foram retratados por ele em outras performances.

Embora esteja na arte há oito anos, foi apenas nos últimos dois que David passou a produzir conteúdos com foco cultural e religioso. “Me encontrei na arte”, afirma.

“Cada traço é uma oração. Cada cor, um agradecimento. Recebo com carinho todos os romeiros que chegam de fora e carregam devoção no coração. Que quem assistir a este vídeo sinta também a luz, a paz e a proteção de Nossa Senhora de Fátima”, declarou em publicação no Instagram.

O jovem já soma mais de 4,5 milhões de seguidores no TikTok e 326 mil no Instagram, onde compartilha os vídeos de suas criações artísticas.

Santa gigante no Crato

De acordo com informações da Prefeitura do Crato, a nova santa da cidade é a maior do mundo dedicada à Nossa Senhora de Fátima, com 54 metros de altura.

No local, já existia uma imagem inaugurada em 2018, de 45 metros de altura, cuja bênção inicial contou com a presença de cerca de 50 mil fiéis.

Legenda: Monumento tem 54 metros de altura. Foto: Divulgação.

A réplica também deve marcar uma expansão do turismo religioso da região, pois aquela é uma área que conta com grande movimentação de fiéis.

A ideia do município é de que sejam realizadas romarias com fiéis direcionados ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, criando, assim, uma cultura romeira em torno da obra, como já existem em outros locais do Ceará e do Brasil.