Ônibus pega fogo na CE-292 e chamas atingem Chapada do Araripe

Um ônibus interestadual da Viação Pernambucana pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (3), na CE-292 — que liga o município do Crato a Nova Olinda — no Cariri cearense. O veículo havia saído de Juazeiro do Norte com destino a Juazeiro da Bahia quando apresentou uma falha mecânica e explodiu. Apesar da gravidade do incêndio, todos os passageiros conseguiram sair antes de as chamas se espalharem.

Conforme o subtenente Roberto, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à TV Verdes Mares, a equipe foi acionada por volta das 6h30 e encontrou o veículo totalmente tomado pelo fogo. O motorista percebeu a falha, conseguiu retirar os passageiros e acionou o socorro.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o ônibus em chamas, e o fogo se propagou para a vegetação da Chapada do Araripe, área de proteção ambiental.

O combate ao incêndio contou com apoio de uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que ajudou a conter o fogo na encosta.

As labaredas foram controladas, mas o veículo teve perda total. Parte da pista ficou coberta por óleo, e os bombeiros aplicaram pó químico para reduzir o risco de novos incidentes.

Trecho da via ficou com lentidão

Legenda: Fogo em veículo gerou uma grande coluna de fumaça em via pública Foto: Reprodução/Redes Sociais

O trânsito na rodovia ficou totalmente parado nas primeiras horas da manhã e só começou a fluir após o início do trabalho de rescaldo e limpeza da via.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para organizar o tráfego e garantir a segurança dos motoristas.