Vídeo: caminhão com frutas tomba em Santa Quitéria (CE) e deixa feridos

O acidente aconteceu neste domingo (2).

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:53)
Ceará
Foto que contém carregamento de frutas espalhado em rodovia do Ceará.
Legenda: Caminhão tomba e espalha carga de frutas na CE-257 em Santa Quitéria.
Foto: Reprodução.

Um caminhão carregado de frutas tombou na CE-257, na altura da cidade de Santa Quitéria, interior do Ceará. O acidente ocorreu no início da manhã deste domingo (2).

Há informações de que ocupantes do automóvel ficaram feridos. Pelo menos sete pessoas foram socorridas a hospitais próximos. Uma delas estaria em estado grave de saúde.

O motorista do caminhão, de 23 anos, chegou a ficar preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), por meio da assessoria de imprensa, informou que resgatou o homem consciente e o encaminhou para o transporte hospitalar. O veículo corria risco de incêndio.

Caminhão perdeu o controle

Populares contam que o acidente aconteceu quando o caminhão estava em uma curva. O veículo 'pendeu' e tombou na rodovia.

Logo em seguida, o caminhão chegou a deslizar alguns metros, até parar. 

O trânsito chegou a ficar parcialmente interditado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência.

