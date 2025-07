Cade aprova compra de termelétrica a carvão no Pecém pela Diamante Energia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição da termelétrica Energia Pecém pela Diamante Geração de Energia.

No fim de maio deste ano, a EDP vendeu os 20% restantes da Energia Pecém para a Diamante, por R$ 200 milhões. A Diamante já havia comprado os outros 80% da usina que pertenciam à Mercurio Asset, joint venture entre a Mercurio Partners e a Horto Capital.

Veja também Ingrid Coelho Após anúncio de obras, Mercado Livre diz que não há mais definição para centro de distribuição no CE Ingrid Coelho Por que a australiana Fortescue ainda não decidiu sobre o investimento em hidrogênio verde no Ceará?

A Diamante Geração de Energia tem sede em Capivari de Baixo, sul de Santa Catarina, e é dona do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL), o maior movido a carvão mineral da América do Sul.

A termelétrica Energia Pecém opera comercialmente desde dezembro de 2012 e a segunda unidade da usina entrou em funcionamento meses depois, em maio de 2013. Ao todo, o investimento para a construção do empreendimento foi de R$ 3 bilhões.

Cada unidade da Energia Pecém pode produzir até 360 megawatts (MW) de eletricidade com a queima do carvão mineral. Os 720 MW da termelétrica no Cipp correspondem "aproximadamente à metade da capacidade geradora de energia do Ceará, evidenciando a importância estratégica da usina no fornecimento de energia elétrica segura e confiável", disse a empresa ao Diário do Nordeste em matéria publicada no mês passado.

A usina é capaz de abastecer uma cidade de cerca de 5,6 milhões de habitantes.