Após anúncio de obras, Mercado Livre diz que não há mais definição para centro de distribuição no CE

O centro de distribuição do Mercado Livre, esperado para o primeiro trimestre de 2025, não se concretizou e agora não há novas perspectivas de quando o equipamento entrará em operação.

Segundo o diretor de Operações Logísticas da plataforma, Luiz Vergueiro, a companhia espera “o timing para ter a operação ‘fulfillment’” no Ceará, que seria um CD com o processo logístico mais completo.

No ano passado, o Mercado Livre confirmou que as obras do Centro de Distribuição já haviam sido iniciadas em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na época, a companhia disse ao Diário do Nordeste que o valor do investimento estaria “dentro dos R$ 23 bilhões aportados em 2020-2024”.

Hoje, o que a companhia tem no Estado é uma operação de cross docking, que diminui o tempo de armazenagem dos produtos. O Mercado Livre também terceiriza o transporte por meio de entregadores parceiros.

Na região Nordeste, a plataforma conta com centros de distribuição na Bahia e em Pernambuco, mas “ainda não tem uma definição exata” para o CD do Ceará.

“Já foi feito o investimento de crescimento e de capacidade, agora é de fato encontrar o timing para termos a operação de fulfillment (no Ceará)”, disse Vergueiro durante coletiva nessa quarta-feira (18).

O Centro de Distribuição de Pernambuco atende ao Recife e região metropolitana com entregas no mesmo dia e Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte são atendidos em um dia, com entregas feitas no dia seguinte à compra. O Centro de Distribuição da Bahia também atende Norte e Nordeste.

Redução de custos do envio

Vergueiro anunciou ainda redução em até 55% nos custos de envio para vendedores do Norte e Nordeste. Em maio, o Mercado Livre já havia reduzido esses custos em 40%.

“Essa redução atende aos produtos de R$ 79 para cima e beneficia, de fato, nossos vendedores, entregando o propósito de continuar melhorando a proposta de valor para quem está na nossa plataforma”, aponta Vergueiro.

Ele acrescenta que a estratégia visa melhorar a competitividade do Mercado Livre e ampliar os negócios feitos pelos vendedores na plataforma. Um dos objetivos é “maior disponibilidade de estoque e sortimento maior para o Mercado Livre”.

"Queremos novas categorias na plataforma, com produtos mais regionais, do Norte e Nordeste", diz o diretor do Mercado Livre. No primeiro trimestre de 2025, houve crescimento de 42% no número de vendedores da região, se comparado ao primeiro trimestre de 2024.