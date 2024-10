Mercado Livre vai inaugurar Centro de Distribuição em Itaitinga no primeiro trimestre de 2025

As obras do Centro de Distribuição (CD) do Mercado Livre no Ceará já foram iniciadas em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo informações de Roberta Donato, diretora sênior de marketplace da empresa, o equipamento será entregue no primeiro trimestre de 2025.

Durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (21) de divulgação das expectativas do Mercado Livre para a Black Friday 2024, que será realizada oficialmente no dia 29 de novembro, Roberta Donato afirmou que o CD de Itaitinga será lançado até o fim do mês de março.

O valor do investimento não foi revelado, mas está "dentro dos R$ 23 bilhões aportados em 2020–2024" no plano de expansão da empresa.

Será o terceiro CD do Mercado Livre no Nordeste, parte do plano da companhia de dobrar o número de centros de distribuição pelo País. Atualmente, são 10 espalhados pelo Brasil, seguindo à disposição geográfica:

São Paulo : 5 (Araçariguama, Barueri - 2 -, Cajamar e São Paulo);

: 5 (Araçariguama, Barueri - 2 -, Cajamar e São Paulo); Minas Gerais : 2 (Belo Horizonte e Extrema);

: 2 (Belo Horizonte e Extrema); Rio de Janeiro: 1 (Rio de Janeiro);

1 (Rio de Janeiro); Santa Catarina: 1 (Governador Celso Ramos);

1 (Governador Celso Ramos); Bahia : 1 (Lauro de Freitas);

: 1 (Lauro de Freitas); Distrito Federal : 1 (Brasília)*;

: 1 (Brasília)*; Pernambuco: 1 (Cabo de Santo Agostinho)*.

* Distrito Federal e Pernambuco serão inaugurados ainda em 2024 e estarão na logística da Black Friday da empresa.

Legenda: Novo Centro de Distribuição do Mercado Livre deve ser construído no Ceará em Itaitinga. Foto: Shutterstock

Outros locais receberão CDs

Para 2025, além do Ceará, a Bahia deve ganhar um segundo centro de distribuição. Atualmente, o estado já conta com um CD instalado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ainda em solo nordestino, o Mercado Livre terá estrutura logística em Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Esses dois CDs serão os utilizados pelo Mercado Livre para a logística dos produtos adquiridos pelos clientes neste ano no Ceará durante a Black Friday. De acordo com Roberta Donato, as experiências no Nordeste "trazem muita eficiência e mais velocidade" nas entregas.

Em Pernambuco, não tínhamos entregas no mesmo dia, agora temos, começamos a se assemelhar em cidades com eficiência muito alta. Os principais indicadores que movem são entregas no mesmo dia e em até dois dias. A gente vem estudando cada vez mais interesses regionais, vai ter uma campanha específicas para o Nordeste. Estamos com ofertas personalizadas para o consumidor de cada região". Roberta Donato Diretora sênior de marketplace do Mercado Livre

Segundo informações divulgadas em setembro durante o Mercado Livre Experience, em São Paulo, foram detalhados os planos de expansão dos centros de distribuição da empresa.

Até dezembro deste ano, além dos CDs no Distrito Federal e em Pernambuco, serão abertas novas estruturas no Rio Grande do Sul e outras três em território paulista. Para 2025, o Ceará deve ganhar um novo centro de distribuição do Mercado Livre, assim como o Paraná. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia deverão ter ampliação das operações.

Black Friday em alta

Faltando quase 40 dias para a Black Friday, o Mercado Livre já inicia as promoções a partir desta segunda-feira com a campanha "Tá na sua mão". Ao todo, a companhia vai ofertar mais de R$ 40 milhões em cupons de desconto.

No estudo "Panorama do Consumo | Black Friday 2024", realizada em parceria com o Mercado Pago, banco digital da empresa, o Mercado Livre pesquisou, dentre outras informações, o perfil do consumidor, como ele irá gastar e o tipo de compra que será realizada.

Para quem pretende fazer compras parceladas na plataforma, o que representa mais da metade dos entrevistados, 37% quer parcelar a compra em seis vezes; outros 32% querem parcelar em até três vezes. O restante, 41%, quer dividir o preço da compra em 12 vezes ou mais, seja via cartão de crédito ou crediário.

Os principais itens de desejo dos clientes são eletrodomésticos, seguido por casa e decoração, segmento considerado novidade pelo Mercado Livre. Eletrônicos, celulares e acessórios de telefonia e moda fecham o top-5 de categorias que devem ser mais buscadas na plataforma.

Legenda: Avião do Mercado Livre no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Ideia da empresa é focar em entregas rápidas Foto: Renato Bezerra

"Em 2023, nós atingimos um crescimento superior ao mercado e planejamos seguir neste ritmo. Ao longo deste ano, já tivemos 4 meses de vendas equivalentes a Black Friday 2023 e acreditamos em um cenário ainda mais promissor e conectado às expectativas do consumidor", projeta Roberta Donato.

O Brasil representa, segundo dados repassados pela empresa, metade do mercado consumidor da América Latina do e-commerce. Conforme Pethra Ferraz, vice-presidente de Marketing do Mercado Pago para América Latina, quem já faz parte da base de clientes da empresa poderá aproveitar ainda mais benefícios ao longo do período promocional.

"Nosso foco este ano está em oferecer vantagens e descontos para usuários do nosso ecossistema. Para isso, estamos oferecendo 75% mais cupons do que em 2023, representando um investimento de cerca de R$ 15 milhões", aponta.