Rede cearense de supermercado planeja abrir 40 lojas em cinco anos; veja locais

Maior rede de supermercados do Ceará nos mais diferentes rankings do setor divulgados nos últimos anos, o Cometa Supermercados mantém o plano de continuar um intensivo processo de expansão no Estado — principalmente em Fortaleza e na Região Metropolitana. Atualmente com 39 lojas, os planos da rede varejista consideram mais que dobrar esse número e chegar a 80 unidades até 2029.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o vice-presidente do Cometa Supermercados, Roberto Rocha, detalha os próximos passos da expansão da rede. Elas incluem chegar em bairros que ainda não são atendidos pela empresa ou ampliar a presença em locais considerados estratégicos.

Roberto, que é filho de Vera Façanha, presidente do grupo, relembra que o negócio já estava estabelecido, mas ganhou "maior tração" nos últimos anos com diversas inaugurações.

Veja também Negócios Recurso de R$ 1 bilhão para acelerar obra da Transnordestina ainda não saiu do papel Negócios Presidente do Grupo Mateus se diz 'tranquilo' após multa da Receita Federal e nega compra do Assaí

"Quando comecei a trabalhar no grupo, acendeu de volta uma vontade dos meus pais de dar mais tração ao negócio. Como a gente passou algum tempo expandindo pouco, juntou capital para fazermos uma expansão mais agressiva. Acho que a maior conta é essa, sempre trabalhamos com capital próprio, de grão em grão e em passo a passo. Sempre fomos muito conservadores na questão de investimentos, de trabalhar com empréstimos. Nunca fizemos nenhum tipo dessas coisas", declara.

Segundo o ranking da Cielo com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) de 2024 referente a 2023, o Cometa faturou, no ano passado, R$ 1,41 bilhão. A rede é seguida de perto por outras concorrentes, como os grupos donos do Mercadinhos São Luiz e do Frangolândia, que também tiveram faturamentos bilionários.

Para Roberto Rocha, "o Ceará sempre foi um estado muito associativo" no segmento de varejo alimentício. Diferente dos concorrentes, que têm outras bandeiras, seja de atacarejo ou outros modelos de negócios, o Cometa mantém como única bandeira a do supermercado, o que, de acordo com o vice-presidente da empresa, reflete a visão de mercado da família.

No passado, a gente tinha lojas na periferia e muita vontade de ter uma loja boa na Aldeota. Lembro muito dessa discussão, eu era criança ainda quando a gente abriu a nossa loja da Avenida Virgílio Távora. Eu não estava na operação ainda, via meus pais e os diretores conversarem se ia ser Cometa Premium, Cometa Conceito. Uma coisa que minha mãe falava muito é de que era para ser só Cometa porque em todo canto queremos entregar o melhor para o meu cliente". Roberto Rocha Vice-presidente do Cometa Supermercados

Legenda: Roberto Rocha, vice-presidente do Cometa Supermercados e sócio-proprietário do Shopping Solares Foto: Kid Júnior

Dobrar o número de lojas em cinco anos

Com a inauguração da unidade do João XXIII, na capital cearense, a marca chegará a 39 lojas. Além de ser a maior em faturamento, segundo a SBVC, é ainda a maior das oito supermercadistas presentes no ranking em número de estabelecimentos, distância que deve aumentar nos próximos anos.

"Existem bairros onde a gente ainda não chegou e quer muito chegar quando falamos da Região Metropolitana. Olhamos dois espaços na Jurema (bairro da Caucaia), tem avenida Maestro Lisboa, que a gente não está ainda, tem Conjunto Ceará, Santa Maria, Santa Rosa, bairros mais periféricos. Tem vários locais mesmo onde a gente pode entregar um serviço para o cliente", enumera Roberto Rocha.

"Por exemplo, onde a gente já tem uma loja, lá no Vila Velha, que é um local que a gente acredita que caiba outra loja nossa. Vai abrir agora uma loja nossa no Guararapes no início de 2025, certamente uma, provavelmente duas. Sabiaguaba ainda está faltando loja nossa. Na Praia do Futuro, estamos estruturando uma loja para colocar lá", vislumbra.

Do total de lojas do Cometa, são 37 estabelecimentos na Capital, um no Eusébio e outro em Maracanaú. Nos planos para os próximos cinco anos, Roberto Rocha projeta 80 unidades. Desse total, pelo menos 17 já têm "contratos firmados ou lojas de investidores de promessas". São elas:

As lojas que devem ser inauguradas em breve são um dos Cometa Express no Montese e os dois supermercados do Cometa, sendo um no Guararapes e outro no José Bonifácio, todas em Fortaleza.

Essas novas lojas devem incrementar o número de funcionários empregados pelo Cometa. De acordo com Roberto Rocha, a empresa vislumbra gerar entre 700 a 800 empregos somente com as novas unidades previstas.

Solares Shopping: Roberto Rocha prevê expansão no Mondubim

Os negócios da família Rocha não incluem somente o Cometa Supermercados. Há ainda um shopping center, o Solares, aberto em novembro de 2019 no bairro Novo Mondubim.

Roberto Rocha acumula o cargo de vice-presidente do Cometa com o de sócio-proprietário do Solares Shopping. Ele relembra que o amplo terreno, de 27 mil metros quadrados (m²), havia sido comprado para instalar um supermercado e demais lojas, mas o negócio acabou não vingando inicialmente.

"Como a gente tinha um grande espaço ao lado para fazer e primeira ideia imobiliária do meu pai era ter outras grandes lojas, mas que não estava conseguindo locar, reduzimos o Cometa, fizemos locação para lojas como SmartFit, Americanas, Casa Pio, entre outros para fazer sentido lá e ter esse shopping. Isso fez a vida do Cometa naquela região modificar. O Cometa começou a vender mais com um terço do espaço que tinha. Reduzimos a loja e aumentamos o faturamento", aponta.

A previsão é ainda "fazer expansão do Solares e transformá-lo em um shopping completo", sem previsão de datas. Na visão do sócio-proprietário, o crescimento do negócio vislumbra chamar novos públicos e, consequentemente, fomentar o Cometa, supermercado que está dentro do espaço.

Legenda: Solares Shopping, no Novo Mondubim, deve passar por expansão, anuncia sócio Foto: Solares Shopping/Divulgação

Novos empreendimentos do gênero, por sua vez, estão descartados. Atualmente, o Solares Shopping emprega 40 funcionários diretamente, e outros 400 são os empregos de lojas que funcionam dentro do centro de compras.