Recurso de R$ 1 bilhão para acelerar obra da Transnordestina ainda não saiu do papel

O recurso de R$ 1 bilhão previsto para acelerar a obra da ferrovia Transnordestina não saiu do papel. A quantia será destinada para iniciar trechos que abrangem as cidades de Aracoiaba, Baturité, Caucaia, Itapiúna e Pecém, no Ceará. A verba foi programada para ser liberada entre setembro e outubro deste ano, mas encontra-se parada em processo burocrático.

Segundo a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o montante está sendo analisado pelo Banco do Nordeste (BNB). A instituição financeira, contudo, não informou quanto tempo levará para finalizar o trâmite.

Veja também Negócios O que está por trás da não entrega do Hard Rock Hotel Fortaleza na Praia de Lagoinha? Negócios Compradora de imóvel no Hard Rock Hotel Fortaleza acusa empresa de golpe e 'lavagem cerebral'

Somente após essa etapa no BNB, o termo será encaminhado para a Sudene, onde será avaliado. O recurso faz parte de um aditivo de R$ 3,6 bilhões destinado à conclusão da obra, que se arrasta há 18 anos, desde 2006.

O investimento será distribuído da seguinte forma: R$ 1 bilhão em 2024, R$ 1 bilhão em 2025, R$ 1 bilhão em 2026 e R$ 600 milhões em 2027, ano estimado para a finalização dos trabalhos.

O secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), Eduardo Corrêa Tavares, informou que, em atendimento às orientações do presidente Lula, está sendo priorizada, em uma agenda interministerial, a tramitação do aditivo. Segundo ele, o objetivo é assiná-lo ainda no mês de outubro.

Empresa diz esperar recurso para acelerar a obra

Legenda: Veja como está a obra Foto: TLSA / Divulgação

Atualmente, as atividades de construção da ferrovia estão em andamento nos municípios cearenses de Acopiara, Piquet Carneiro, Quixeramobim e Quixadá. O projeto está dividido em onze lotes, dos quais quatro ainda não foram iniciados.

Em agosto deste ano, durante visita ao Ceará, o ministro dos Transportes Renan Filho cobrou celeridade à Transnordestina Logística S/A (TLSA), empresa responsável pela construção. Em nota, a companhia diz depender da liberação da verba.

Segundo a TLSA, após reunião com o presidente Lula (PT), ministro Renan Filho e governador Elmano de Freitas (PT), foram contratados os lotes 4,5 e 6 (Acopiara, Piquet Carneiro, Quixeramobim e Quixadá) e ampliados os turnos de trabalho.

Veja também Negócios Presidente do Grupo Mateus se diz 'tranquilo' após multa da Receita Federal e nega compra do Assaí Victor Ximenes Novo shopping de atacado no Centro vende mais de 500 lojas

“A Presidência da República, Casa Civil, Senado Federal, Câmara Federal, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Ministério dos Transportes, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, BNB, TLSA e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com acompanhamento do Tribunal de Contas da União (TCU), cumpriram todos os trâmites para a liberação”, lista.

“Apenas a Sudene ainda não cumpriu sua parte, por motivos que a TLSA desconhece, com exceção do diretor relator Heitor Freire, que vem atuando de forma alinhada aos demais órgãos citados e também junto ao Governo do Estado do Ceará e à gestão do PAC”, completa.

Já a Sudene assegura que o Governo Federal trabalha para viabilizar a captação de recursos para as obras após a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão firmado pela TLSA com a União, representada pela ANTT.

"A análise de constituição deste novo funding prevê, entre outras fontes de financiamento, recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Esta solicitação de recursos encontra-se, neste momento, no Banco do Nordeste, agente operador do FDNE. Concluído este processo, com manifestação da Diretoria Colegiada do BNB, o mesmo será remetido para a Sudene, que se manifestará, dentro do prazo legal, a partir das deliberações do banco, respeitando a legislação vigente", esclarece.

Questionada sobre o período, o órgão afirmou que são "prazos do BNB e não tem como informar".

O Ministério dos Transportes não respondeu sobre o acompanhamento do caso até a publicação desta matéria. O BNB também não informou sobre o prazo para finalizar a análise. Quando as respostas forem enviadas, este texto será atualizado.