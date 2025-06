O que está por trás da venda de 20% de termelétrica do Pecém da EDP à Diamante Energia?

A empresa EDP vendeu os 20% restantes das termelétricas Energia Pecém para a Diamante Geração de Energia. O negócio foi celebrado no fim de maio por R$ 200 milhões, e muda a configuração societária da usina movida a carvão no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Essa negociação acontece pouco mais de um ano após a EDP já ter vendido 80% da própria Energia Pecém. A controladora do espaço desde o fim de 2023 passou a ser a Mercurio Asset, joint venture entre a Mercurio Partners e a Horto Capital.

A EDP pontuou que "a venda de 20% em Pecém, ainda sujeita às verificações regulatórias e outras condições habituais em operações desta natureza, representa também mais um passo decisivo da EDP no caminho da descarbonização".

"A empresa continua a desenvolver planos de reconversão energética em vários espaços onde detém centrais — não apenas no Brasil, mas também em Portugal e Espanha — e a investir no desenvolvimento de soluções de energia inovadoras e sustentáveis, como é o caso do hidrogênio verde", acrescentou.

Por meio da assessoria de imprensa, a Diamante Geração de Energia confirmou a aquisição de parte da usina do Ceará. A empresa tem sede em Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina, e é dona do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL), o maior movido a carvão mineral da América do Sul.

"Trata-se de uma etapa relevante, mas ainda em andamento, que requer o cumprimento de trâmites regulatórios e negociais típicos de uma operação dessa natureza e porte. Outras informações serão divulgadas oportunamente, à medida que os processos avançarem", disse a companhia.

Dona de 80% da usina termelétrica do Pecém, a Mercurio Asset foi procurada pela reportagem. Também por meio da assessoria de imprensa, a empresa afirmou que "ainda não vai comentar sobre esse processo", pois "algumas etapas ainda estão sendo definidas".

Como fica a Energia Pecém?

De acordo com informações disponibilizadas pela empresa, a termelétrica opera comercialmente desde dezembro de 2012. A segunda unidade da usina entrou em funcionamento meses depois, em maio de 2013. Ao todo, o investimento para a construção do empreendimento foi de R$ 3 bilhões.

Cada uma delas pode produzir até 360 megawatts (MW) de eletricidade com a queima do carvão mineral. A Energia Pecém diz que os 720 MW da termelétrica no Cipp correspondem "aproximadamente à metade da capacidade geradora de energia do Ceará, evidenciando a importância estratégica da usina no fornecimento de energia elétrica segura e confiável".

Com uma capacidade máxima de geração de 5.500 gigawatts-hora (GWh), a usina é capaz de abastecer uma cidade de cerca de 5,6 milhões de habitantes, contribuindo significativamente para o aumento da produção de energia do estado, reforçando a posição do Ceará no cenário energético brasileiro. Energia Pecém Sobre a capacidade das usinas termelétricas no Cipp

Legenda: Carvão mineral é a base de geração de eletricidade da Energia Pecém Foto: Juca Varella/EBC

O fornecimento de eletricidade para o Sistema Interligado Nacional (SIN) acontece sob demanda. No atual contrato, a Energia Pecém pode produzir energia para ser jogada na rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) até julho de 2027, e está autorizada a geração até janeiro de 2044.

A matéria-prima é o carvão mineral, importado de países como Colômbia, Estados Unidos e Japão. Os produtos chegam ao Porto do Pecém e são levados até as usinas para a queima. No contrato com o ONS, é estabelecido ainda um tempo mínimo para o funcionamento dos empreendimentos, em geral, pouco acima de uma semana.

As usinas termelétricas têm como principais desvantagens o custo mais elevado de produção em relação às fontes renováveis, como hidrelétricas — maior base energética do Brasil — eólicas e fotovoltaicas, além de serem bem mais poluentes. Em contrapartida, a geração de eletricidade é praticamente imediata, suprindo rapidamente a necessidade pelo fornecimento de energia.

"É importante manter esse tipo de usina ainda em funcionamento, trazendo investimentos e uma nova expertise de operação. Apesar dos malefícios ambientais que tem uma termelétrica, ela é importante para a estabilidade do sistema elétrico, é aquele mal necessário que precisa funcionar", explicou Raphael Amaral, professor do departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O que significa a saída da EDP da termelétrica?

Conforme anunciado pela empresa há alguns anos, a EDP está focada em um momento de descarbonização, fazendo a transição de fontes fósseis para outras renováveis, como o hidrogênio verde (H₂V), como expôs Raphael Amaral.

"Isso mostra a intenção da EDP de encerrar as suas fontes de combustíveis fósseis, procurando trabalhar mais com energias renováveis, a transição energética e também o hidrogênio verde. Também tem a questão do custo, já que é uma termelétrica a carvão não está sendo muito atrativa no momento", definiu o especialista.

Já para o diretor de regulação do Sindienergia-CE, Bernardo Viana, ainda "não dá para dizer sobre benefício ou malefício" com a venda da EDP para a Diamante Geração de Energia, e é preciso aguardar outros movimentos conjuntos da nova acionista da Energia Pecém com a Mercurio Asset.

Legenda: Foco da EDP passa a ser a produção de hidrogênio verde no Ceará Foto: Thiago Gaspar/Governo do Ceará

"Até porque era só um percentual pequeno de 20% e já meio que estava anunciado que a EDP ia sair do negócio. Não consigo dizer nenhum benefício ou malefício. Mas assim: a Mercurio Asset de fato está com planos, as informações que a gente tem é de que vai continuar crescendo e investindo em ativos de geração termelétrica", considerou.

"Como a planta é a carvão, a estrutura e a estratégia global é de que a empresa vá se desfazendo de ativos poluentes. Eles venderam essa participação na termelétrica aqui não é por nenhuma questão macroeconômica do Ceará. A partir de 2030, a EDP também vai focar só em renováveis", completou o diretor do Sindienergia-CE.

Mudança de gestão pode trazer "protagonismo local" para Energia Pecém, vislumbra especialista

Segundo Raphael Amaral, a experiência da Diamante Geração de Energia no CTJL pode ajudar a desenvolver ainda mais as usinas termelétricas do Pecém. O complexo em Santa Catarina opera há mais de 60 anos na queima de carvão mineral para a geração de eletricidade.

A entrada da Diamante pode trazer um protagonismo local, já que é uma empresa do Brasil, para a usina termelétrica do Pecém, trazendo também expertise operacional de outras termelétricas que ela possui. Isso pode ser passos que estão sendo dados com essa aquisição. Raphael Amaral Professor do departamento de Engenharia Elétrica da UFC

Em um contexto de uma menor emissão de poluentes e da transição energética, já anunciados pela Energia Pecém em 2024, Raphael Amaral projetou que pode estar no radar a transição da termelétrica, da queima de carvão para o beneficiamento do gás natural.

"(A chegada da Diamante) traz investimentos inclusive para uma possível transição de carvão para gás natural, que diminui inclusive a emissão de poluentes, já que o gás natural emite a metade do que o carvão emite em poluentes, trazendo agilidade para que cada vez mais ela seja acionada para a estabilidade do sistema elétrico, já que uma transição dessa, de carvão para gás natural, seria bem mais vantajosa para a usina do Pecém", evidenciou.