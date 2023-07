Europeias Qair e EDP irão produzir energia a partir de hidrogênio verde para eventos no Ceará

O presidente da Qair Brasil - subsidiária francesa da Qair Internacional-, Armando Abreu, anunciou nessa sexta-feira (21) parceria com a portuguesa EDP para a produção de hidrogênio verde com foco na geração de energia elétrica para eventos até o fim deste ano.

A produção será realizada na planta piloto da EDP, que entrou em operação no fim do ano passado, gerando a primeira molécula do combustível no Ceará. O equipamento tem capacidade instalada de 1 MW.

Abreu detalhou, durante inauguração do complexo eólico e solar da companhia no Trairi, que a parceria consiste na destinação do hidrogênio obtido nesse projeto-piloto.

Legenda: Qair inaugurou em Trairi megaprojeto eólico e solar Foto: Thiago Gadelha

Armando Abreu Presidente da Qair Brasil A Qair adquiriu dois geradores a hidrogênio e estabeleceu esse protocolo com a CSI Locação, que é uma empresa especializada em geradores e infraestrutura, no sentido desses dois geradores de hidrogênio possam gerar energia para eventos, seja do Governo do Estado, de prefeituras ou privados".

Os geradores possuem 100 kW de potência cada um e devem chegar em até duas semanas, conforme o executivo.

Licenciamento ambiental

Além da parceria com a EDP, a Qair também tem avançado na pauta do hidrogênio verde no Ceará a médio prazo. Abreu também revelou que encaminhou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pedido de licença prévia para usina de 280 MW. A operação iniciaria em 2028.

"Nosso projeto de hidrogênio no Ceará começamos a desenvolver há três anos. Hoje, juntamente com outra empresa, temos o primeiro projeto em solicitação de licença prévia junto ao órgão ambiental", afirmou.

O diretor de operações da Qair Brasil, Gustavo Silva, ainda detalhou que já em 2024 essa licença prévia seja concedida. O investimento previsto no empreendimento é US$ 500 milhões em uma área de 30 hectares, localizada no Pecém.

"A Qair tem a sua visão estratégica de futuro baseada no hidrogênio verde, que tem o objetivo de implantar, até 2036, aproximadamente 10 GW de capacidade instalada. O Brasil tem um papel extremamente relevante no alcance desse objetivo, porque aqui tem metade desses 10 GW em desenvolvimento", destacou.

Demais plantas da Qair

A longo prazo, a Qair tem planos de implementar duas grandes pantas de hidrogênio verde, uma também no Pecém e outra em Suape (PE). Estas teriam 2 GW de potência instalada cada e demandaria aportes de US$ 4 bilhões, cada.

Também conforme Silva, a expectativa é que a licença prévia destes projetos maiores saia em 2025. A previsão é que 1,2 mil empregos diretos sejam gerados na fase de construção e outros 500 na fase de operação, planejada para 2037.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE