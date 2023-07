Qair inaugura megaempreendimento eólico e solar em Trairi com investimento de R$ 1,9 bilhão

Após aportar R$ 1,92 bilhão, a Qair Brasil inaugurou nesta sexta-feira (21) parque eólico e solar da companhia no município de Trairi. O empreendimento é um projeto de energias renováveis híbrido, de forma que as fontes compartilham a mesma área e as mesmas soluções elétricas. Ao todo, o parque tem capacidade instalada de 429,4 MW.

A solenidade de inauguração ocorreu na subestação do projeto, com a presença do presidente da Qair, Armando Abreu, o CEO, Jorge Borrell, e o Diretor de Operações, Gustavo Silva.

O governador Elmano de Freitas, o secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), João Salmito Filho, a secretária das Relações Internacionais (SRI), entre outros representantes governamentais e colaboradores da Qair também estiveram presentes.

O presidente da Qair, Armando Abreu ressaltou a importância da cerimônia e do projeto para a empresa. "Estamos orgulhosamente inaugurando o nosso Cluster Híbrido Eólico e Solar Fotovoltaico no município do Trairi. Este empreendimento representa o compromisso da Qair com o desenvolvimento sustentável e a transição para uma matriz energética mais limpa e responsável".

Foto: Thiago Gadelha

Abreu destacou que a construção dos parques gerou 1,1 mil empregos diretos, dos quais cerca de 80% eram ocupados por mão de obra local. Segundo ele, a priorização de trabalhadores locais é uma das premissas da Qair ao construir um novo projeto. Já na fase de operações, o empreendimento deve ter 50 funcionários permanentes.

"Para nós, a inauguração do complexo tem um significado especial, primeiro porque foi o primeiro parque eólico comercial que a Qair construiu no Brasil, e segundo, porque, a nível Brasil, penso que é o primeiro realmente híbrido que está em operação", celebrou o presidente da multinacional.

Legenda: Governador Elmano de Freitas e Armando Abreu, presidente da Qair Brasil, em visita ao parque de Trairi Foto: Thiago Gadelha

Energia eólica e solar combinadas

O diretor de Operações da Qair, Gustavo Silva, pontuou que a combinação da produção de energia eólica e solar no mesmo local é um exemplo do sucesso da cooperação entre diferentes tecnologias, que torna o empreendimento mais eficiente, uma vez que os equipamentos dividem o mesmo espaço e a mesma rede elétrica de transmissão.

"Esse projeto foi desenvolvido em três complexos diferentes. O primeiro entrou em operação no início de 2021. O segundo complexo, no final de 2021. E o último entrou em operação agora em junho. Estamos inaugurando o Cluster, o conjunto de todos os projetos. E está com 100% de operação comercial", detalhou Silva.

Legenda: Parque híbrido recebeu investimentos de quase R$ 2 bilhões Foto: Thiago Gadelha

O executivo também ressaltou a importância ambiental do empreendimento. As usinas têm a capacidade de evitar a emissão anual de quase 114 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2), um dos gases que produzem o efeito estufa. Esse volume demandaria 8,3 mil hectares de mata madura para ser absorvido.

"É um projeto relevante não só do ponto de vista elétrico, da gente entregar energia verde para o sistema, mas os indicadores ambientais ligados ao projeto são extremamente importantes nesse contexto de transição energética que o mundo está passando", acrescentou Silva.

Já o CEO da companhia, Jorge Borrel, afirmou que a Qair exerce liderança no segmento não apenas pela capacidade financeira, mas também pela responsabilidade com o meio ambiente e as comunidades.

"Hoje, reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o bem-estar das pessoas. Agradecemos a toda equipe da Qair Brasil, que trabalhou incansavelmente para tornar este projeto uma realidade, bem como às autoridades locais e parceiros que nos apoiaram ao longo do caminho".

