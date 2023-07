Golpes no Desenrola Brasil: veja dicas de como evitar

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e seus bancos associados, em parceria com o Ministério da Fazenda, lançaram nesta semana uma etapa do Programa Desenrola Brasil, que tem como principal objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de dívidas bancárias.

Entretanto, criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e através da engenharia social, que usa técnicas para enganar o indivíduo para que ele forneça dados confidenciais, além de realizar transações financeiras para o golpista.

Em nota, a Febraban esclarece que os cidadãos interessados em renegociar as dívidas dentro do Programa Desenrola Brasil só busquem informações dentro dos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa, como agências, no internet banking ou em seus aplicativos bancários.

"Se for negociar no internet banking, sempre digite você mesmo o endereço da instituição financeira (veja abaixo dicas de como diferenciar sites legítimos de falsos e evitar golpes)", diz a instituição.

“É muito importante que o cliente não clique em links recebidos por aplicativos de mensagens, de redes sociais e em links patrocinados em sites de busca. Faça você mesmo o contato com o seu banco. Fique atento para que não sejam aceitas propostas de envio de valores com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação das dívidas. Reforçamos que somente é possível renegociar as dívidas nos canais oficiais dos bancos”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

A Federação também informa que caso o cliente desconfie de alguma proposta ou valor, ele deve em contato com o banco nos seus canais oficiais.

Somente após a formalização de um contrato de renegociação é que o cidadão pode ter os valores debitados de sua conta, nas datas acordadas.

Se a cobrança for feita em boleto, é importante checar na hora do pagamento se o mesmo está sendo feito realmente para a instituição financeira com a qual o cliente tem a pendência.

A Febraban também alerta que a entidade não envia comunicado para renegociar dívidas no Desenrola. Caso receba qualquer mensagem com o logotipo da entidade e/ou de bancos, o cliente deve descartá-la e entrar em contato com os canais oficiais da instituição financeira, como agência, internet banking e aplicativo bancário.

Veja dicas de segurança para diferenciar sites legítimos de falsos

A principal dica é: verifique atentamente o endereço do site. Muitas vezes, o golpista usa domínios com grafia parecida com a empresa pela qual ele está tentando passar

Nunca clique em links em e-mails, SMS, WhatsApp ou resultado de site de busca. Digite o endereço da empresa direto no navegador

Verifique o layout – se há erros de grafia, uso excessivo de maiúsculas ou caracteres especiais, layout mal formatado

Cuidado com selos de segurança– em alguns casos, o golpista usa de elementos visuais que passam confiança como selos de segurança

É uma iniciativa do Governo Federal para renegociação de dívidas da população brasileira. O programa já está em funcionamento a partir desta segunda-feira (17). Neste primeiro momento, as negociações envolvem apenas os contemplados na faixa 2 e a limpeza do nome de pessoas com dívidas em instituições financeiras de até R$ 100. Entre agosto e setembro, acontecerão os leilões dos débitos dos devedores inclusos na faixa 1. Pessoas com renda até R$ 20 mil reais mensais e dívidas - bancárias ou não - abertas entre 1º/01/2019 e 31/12/2022. As dívidas funcionarão como um leilão: as empresas credoras oferecerão descontos para o consumidor, e serão priorizadas aquelas com as melhores condições. Tudo deve ser feito através da página do programa na plataforma gov.br, mediante cadastro e preenchimento de formulário de adesão. Sim. As pessoas que têm dívidas com bancos de até R$ 100 reais deixarão de constar na lista de devedores em serviços de proteção ao crédito. O débito, no entanto, continuará existindo. Com o nome limpo, os consumidores poderão pedir empréstimos, abrir crédito em instituições financeiras ou até mesmo no atacado e no varejo Nas normas estabelecidas pelo Governo Federal, nenhum consumidor ficará livre da dívida. O programa foi criado para facilitar a renegociação de débitos já existentes com instituições financeiras e limpar o nome de devedores, abrindo possibilidades de créditos. Todas as dívidas bancárias, independente da renda do consumidor. A depender da faixa em que cada devedor esteja incluído, débitos como água, luz, telefone e varejo também podem entrar na renegociação O programa terá três faixas de negociação de acordo com a renda e o débito do consumidor. Todos os débitos junto a bancos, das pessoas contempladas, podem ser renegociados. Faixa 1 é onde estão mais de 40 milhões de brasileiros. As pessoas com renda até dois salários mínimos mensais (R$ 2.640) ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem renegociar os débitos, de bancos ou não, cujo valor somado não ultrapasse R$ 5 mil reais. Todas as transações estarão isentas de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e dentro do FGO (Fundo de Garantia de Operações). As de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiros As renegociações desta faixa envolvem exclusivamente pessoas com renda acima de dois salários mínimos (a partir de R$ 2.641) até R$ 20 mil mensais e que têm dívidas com instituições financeiras. Os devedores renegociarão diretamente com os próprios bancos, e terão um prazo mínimo de 12 meses para o pagamento do débito As de crédito rural; as com garantia da União ou de quaisquer outras entidades públicas, incluindo previsão de aporte e qualquer taxa de equalização de juros; e as que não tenham o risco de crédito totalmente assumido pelos bancos

