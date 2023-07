Programa Desenrola: sua chance de 'limpar' o nome

E chegamos aqui com a ótima notícia: a partir de hoje, o Programa Desenrola, do Governo Federal, está valendo. O que você precisa saber para se beneficiar?

Importante entender que o Governo liberou o programa em 3 etapas: sendo as etapas 1 e 2 já validadas a partir de hoje, dia 17 de julho de 2023, e a etapa 3 está prevista para Setembro deste ano.

ETAPA 1: Segundo o Ministério da Fazenda, os bancos que aderirem ao programa Desenrola Brasil serão obrigados, a partir desta segunda, a limpar imediatamente o nome de consumidores inadimplentes em dívidas de até R$ 100. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de brasileiros se enquadram nesse perfil.

No entanto, essa medida se aplica somente às instituições financeiras avaliadas com volume de captação superior a R$ 30 bilhões, na qualidade de credores. Empresas como varejistas e companhias de água e luz não serão afetadas por essa exigência do governo.

ETAPA 2: Também a partir de hoje, na renegociação com os bancos, a Faixa 2, composta por pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil e dívidas em banco sem limite de valor, é outro grupo que já se beneficia nessa fase. Os bancos devem oferecer diretamente aos clientes a possibilidade de renegociação por meio de seus canais.

Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas por essa renegociação, e os créditos disponíveis para a renegociação dessas dívidas totalizam cerca de R$ 50 bilhões. Para estimular as renegociações, o governo oferece às instituições financeiras um incentivo regulatório para aumentar a oferta de crédito.

ETAPA 3: A partir de Setembro, ocorrerá a terceira etapa, com adesão de devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – e com dívidas financeiras cujos valores não ultrapassem R$ 5 mil.

Em todos os casos, é essencial que o devedor fique atento aos seguintes aspectos:

SEMPRE utilize a plataforma do seu Banco para esta renegociação;

CUIDADO com ofertas de renegociação que não sejam diretamente do seu Banco;

VERIFIQUE a proposta do Banco, em relação aos juros praticados, em caso de parcelamento, tendo em vista que a proposta é de 1,99% ao mês;

CONHEÇA o valor da sua dívida original, ou seja, sem juros, para confirmar se houve de fato redução do valor original para renegociação, já que esta é a grande proposta do Programa;

NÃO se endivide novamente. Assuma parcelas que cabem no seu orçamento, mas não exagere em novas compras. Pensar em uma reserva de emergência também é essencial para não se endividar novamente.

E você? Já sabe quais são suas dívidas e quanto poderá pagar? Não deixe que o Banco defina para você. Tome as rédeas de sua vida financeira. O programa Desenrola é uma oportunidade, mas cuidado para não se Reenrolar.

Força e disciplina para todos! Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.