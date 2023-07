Desenrola Brasil começa nesta segunda-feira (17); saiba como vai funcionar

Entra em operação nesta segunda-feira (17) o Desenrola Brasil, programa do Governo Federal de quitação de dívidas dos brasileiros. A iniciativa era uma das promessas de campanha do presidente Lula e deve contemplar mais de 70 milhões de pessoas de diferentes perfis de endividamento.

De imediato, pessoas com dívidas de até R$ 100 junto a instituições financeiras deixarão de ter "nome sujo", isto é, passarão a ter certidão positiva para crédito. Isso permitirá com que os consumidores possam pedir empréstimos e abrir contas em bancos, por exemplo.

Atualmente no Brasil, 1,5 milhão de pessoas se encontram nesta situação. É importante ressaltar, no entanto, que apesar de o nome do consumidor ficar limpo, o débito continuará existindo, e deve ser pago para que não haja juros e multa.

As demais faixas de renegociação entrarão em vigor de forma gradual. Segundo o calendário do Ministério da Fazenda, até setembro o programa esteja funcionando plenamente.

17 de julho: "limpeza" do nome de 1,5 milhão de brasileiros com dívidas de até R$ 100 em bancos e disponibilização do programa para a faixa 2

Ainda em julho: credores podem cadastrar contemplados na faixa 1

Agosto: início dos leilões de desconto

Setembro: disponibilização do programa para a faixa 1

O público-alvo do programa inclui pessoas com renda até R$ 20 mil reais mensais e dívidas - bancárias ou não - abertas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Os credores também terão condições facilitadas pelo Governo Federal. De acordo com o Ministério da Fazenda, está em desenvolvimento uma plataforma de comunicação direta entre as instituições e o setor público específica para o Desenrola Brasil.

"Isso coloca milhões de brasileiros de volta ao jogo, ou seja, essas pessoas voltam a ter acesso ao crédito, podendo impulsionar o consumo da população", explica Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira (Abefin).

FAIXA 2: RENEGOCIAÇÃO DIRETO COM OS BANCOS

Legenda: Dívidas bancárias, independentemente do valor, serão diretamente negociadas entre credores e devedores Foto: Marcello Casal Jr/EBC

Já nesta segunda-feira, estará liberada a negociação da faixa 2 do Desenrola Brasil. Esta etapa do programa é voltada para pessoas de renda de até R$ 20 mil com dívidas de qualquer valor junto a instituições financeiras.

Nesta modalidade, a renegociação acontecerá diretamente entre devedor e credor, através de canais próprios disponibilizados pelas instituições financeiras.

As renegociações, no caso dos bancos, estarão fora do FGO (Fundo de Garantia de Operações). Em vez disso, o Governo Federal vai fornecer incentivos para que se aumentar a oferta de crédito nas instituições.

O Desenrola Brasil garante aos devedores um prazo mínimo de 12 meses para o pagamento das parcelas dos acordos junto aos bancos. A expectativa do Ministério da Fazenda é de que até 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas.

"Foram criadas alternativas e oportunidades diferenciadas para que as dívidas que os brasileiros possuem, sejam elas em bancos ou em contas atrasadas e brasileiros com CPFs negativados vão ter a possibilidade vão ter a possibilidade de renegociar tais dívidas, com desconto ou parceladas. Isso pretende com que as pessoas possam ter o nome limpo e possam fazer novas compras", expõe Ana Alves, economista e colunista no Diário do Nordeste.

Estão fora da faixa 2 as dívidas das seguintes áreas:

Crédito rural;

Com garantia da União ou quaisquer outras entidades públicas;

Com previsão de aporte por parte de recursos públicos;

Com equalização de juros pela União;

Sem risco integral assumido pelas instituições financeiras.

FAIXA 1: DÍVIDAS DE ATÉ R$ 5 MIL

Legenda: Mais de 70 milhões de brasileiros endividados serão beneficiados pelo programa Foto: Thiago Gadelha

Esta faixa entrará em vigor daqui a pouco mais de um mês, mas o Ministério da Fazenda já publicou as regras. A estimativa é de que cerca de 40 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa.

A etapa é destinada às pessoas com renda até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Diferentemente do "nome limpo" e da faixa 2, que são exclusivamente voltadas para pessoas com débitos bancários, podem ser renegociados nesta etapa, além de dívidas junto a instituições financeiras, pendências como água, luz, telefone e compras no varejo.

Em ambos os casos, o valor dos débitos não pode ultrapassar R$ 5 mil. Os credores, já em julho, vão cadastrar os débitos dos clientes, e a partir de agosto, haverá leilões para arrematar as dívidas dos consumidores, e em setembro, a renegociação já estará em vigor. As datas serão divulgadas posteriormente pelo Ministério da Fazenda.

Os acordos do Desenrola poderão ser pagos por boleto bancário, à vista ou por pix, ou ainda parcelados em até 60 meses, sem entrada, com juros de 1,99% ao mês. A primeira parcela pode ser paga em no mínimo 30 dias e no máximo 59 com valor mínimo de R$ 50.

Reinaldo Domingos Presidente da Abefin É preciso saber com clareza qual a situação, fazer um diagnóstico financeiro, registrando o que se ganha e o que se gasta. Outro ponto é entender a capacidade de comprometimento que se pode ter com o parcelamento. Não adianta assumir compromissos que não se pode assumir e também entender todas as regras.

Estão fora da faixa 1 as dívidas das seguintes áreas:

Créditos com garantia real

Crédito rural;

Financiamento imobiliário;

Operações com funding ou risco de terceiros.

Esta é a maior fatia do público que está endividada e será incluída no Desenrola Brasil. Para Ana Alves, a economia brasileira, mesmo a curto prazo, deve sentir os efeitos da renegociação, com as maiores circulação de dinheiro e oferta de crédito.

"Isso pretende com que as pessoas possam ter o nome limpo e possam fazer novas compras. Isso afeta o consumo, o crédito e a possibilidade de a economia ter novo ciclo de memória. O impacto, ainda que a gente não possa mensurar exatamente, a perspectiva é que as pessoas, saindo da negativação, possam ter possibilidades de novos créditos e aquisições de uma maneira mais prática", salienta.

É uma iniciativa do Governo Federal para renegociação de dívidas da população brasileira. O programa já está em funcionamento a partir desta segunda-feira (17). Neste primeiro momento, as negociações envolvem apenas os contemplados na faixa 2 e a limpeza do nome de pessoas com dívidas em instituições financeiras de até R$ 100. Entre agosto e setembro, acontecerão os leilões dos débitos dos devedores inclusos na faixa 1. Pessoas com renda até R$ 20 mil reais mensais e dívidas - bancárias ou não - abertas entre 1º/01/2019 e 31/12/2022. As dívidas funcionarão como um leilão: as empresas credoras oferecerão descontos para o consumidor, e serão priorizadas aquelas com as melhores condições. Tudo deve ser feito através da página do programa na plataforma gov.br, mediante cadastro e preenchimento de formulário de adesão. Sim. As pessoas que têm dívidas com bancos de até R$ 100 reais deixarão de constar na lista de devedores em serviços de proteção ao crédito. O débito, no entanto, continuará existindo. Com o nome limpo, os consumidores poderão pedir empréstimos, abrir crédito em instituições financeiras ou até mesmo no atacado e no varejo Nas normas estabelecidas pelo Governo Federal, nenhum consumidor ficará livre da dívida. O programa foi criado para facilitar a renegociação de débitos já existentes com instituições financeiras e limpar o nome de devedores, abrindo possibilidades de créditos. Todas as dívidas bancárias, independente da renda do consumidor. A depender da faixa em que cada devedor esteja incluído, débitos como água, luz, telefone e varejo também podem entrar na renegociação O programa terá três faixas de negociação de acordo com a renda e o débito do consumidor. Todos os débitos junto a bancos, das pessoas contempladas, podem ser renegociados. Faixa 1 é onde estão mais de 40 milhões de brasileiros. As pessoas com renda até dois salários mínimos mensais (R$ 2.640) ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem renegociar os débitos, de bancos ou não, cujo valor somado não ultrapasse R$ 5 mil reais. Todas as transações estarão isentas de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e dentro do FGO (Fundo de Garantia de Operações). As de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiros As renegociações desta faixa envolvem exclusivamente pessoas com renda acima de dois salários mínimos (a partir de R$ 2.641) até R$ 20 mil mensais e que têm dívidas com instituições financeiras. Os devedores renegociarão diretamente com os próprios bancos, e terão um prazo mínimo de 12 meses para o pagamento do débito As de crédito rural; as com garantia da União ou de quaisquer outras entidades públicas, incluindo previsão de aporte e qualquer taxa de equalização de juros; e as que não tenham o risco de crédito totalmente assumido pelos bancos

