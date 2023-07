Como sair das dívidas: veja dicas para evitar as compras por impulso

Será que as compras por impulso realmente influenciam na vida financeira dos brasileiros ? E a resposta é: Sim, claro. Influenciam de forma assustadora. Uma pesquisa inédita do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) traçou um panorama das compras impulsivas no país.

Os dados mostraram que 55,3% dos entrevistados garantem ter o hábito de planejar suas compras, porém quatro em cada dez (41,0%) consumidores têm contas atrasadas, sendo que 23,3% estão com o nome sujo em serviços de proteção ao crédito – percentual que chega a 40,1% entre as pessoas altamente impulsivas.

A pesquisa do SPC Brasil mostra também que os produtos mais frequentemente adquiridos por impulso são do setor de alimentação: pães (42,1%), leite (39,6%), cafés (36,4%), sucos (31,2%) e biscoitos (27,6%). O local mais usual para a compra de itens desse segmento é o supermercado (84,5%).

Mas o que é considerada uma compra por impulso?

São as compras feitas sem planejamento, sem organização financeira, e, muitas vezes, sem necessidade.

Sabemos, também, do papel do marketing neste contexto, onde as propagandas continuam a nos mostrar que seremos mais felizes se adquirirmos um produto que, na verdade, nem precisamos.

Além de tudo, criam campanhas publicitárias estrategicamente focadas nesta fraqueza da “compra por impulso”. Por exemplo, promoções relâmpago com data de término, novidades, cashbacks, vantagens, fidelidade, benefícios são algumas das formas incentivadoras das vendas. Acreditem.

Por isso, precisamos nos conhecer intimamente para evitar tais compras. Selecionei algumas dicas para ajudar neste controle:

Defina um “ritual de compras”, ou seja, antes de sair as compras, pense e anote tudo que realmente precisa comprar. Como Supermercado é um vilão do nosso bolso, crie uma lista criteriosa e a siga com determinação e disciplina. Isso é planejamento.

Utilize a técnica 1-10-30 que funciona de seguinte forma: pequenos gastos podem ser feitos com 1 dia de prazo. Para gastos de valores medianos, pense por 10 dias antes de comprar. Para gastos significativos, espere e pense por 30 dias antes de efetivá-lo. Esta técnica ajuda a reduzir a ansiedade da compra e permite que você questione melhor sobre a necessidade do produto na sua vida.

Diga “não” para si mesmo, isto é, antes de comprar pelas suas justificativas de merecimento, reflita sobre a necessidade real do produto. Isso não quer dizer que não comprará, mas pode planejar o melhor momento para isso. Ao olhar aquele sapato que adora na vitrine, e que está lá olhando pra você, com aparentes 70% de desconto e ainda podendo dividir no cartão, seja forte e espere o melhor momento de compra.

Crie recompensas para você. Isso mesmo. Nem tudo são regras chatas. Diga, por exemplo, que se você conseguir reduzir os gastos com alimentação, festas, bares, você comprará então o sapato desejado. Isso funciona muito bem.

Observe e analise a emoção na hora de comprar. Se você for dedicado, conseguirá perceber que sentimento você tem para querer comprar e, assim, discernir entre necessidade e desejo. Pode parecer irrelevante, mas a emoção determina seus gastos e, no fundo, sabemos disso.

Força e disciplina para todos! Até a próxima.

