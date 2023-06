Controle financeiro no supermercado: veja dicas para conseguir economizar de verdade

Sempre buscamos uma forma de melhorar nossa vida financeira, e, normalmente, pensamos em ganhar mais como a melhor saída. Porém, sabemos também que ganhar mais não significa ter sobra de dinheiro no fim do mês. Já percebeu que todo aumento de salário na sua vida, normalmente, não faz com que sobre dinheiro? Por quê?

Muitos estudos já concluíram que nossa expectativa de ganhos maiores ativa nosso cérebro antes mesmo de recebermos o aumento de salário e, por isso, já “gastamos por conta”. E quando vem o aumento, você já gastou mais do que devia. Isso também acontece com as rendas extras que temos às vezes, seja por uma rescisão, por uma bonificação, ou por qualquer outro motivo.

O fato é que não temos a disciplina e organização necessária para mudar estes hábitos. Às vezes achamos que, por exemplo, os pequenos gastos ou gastos básicos mensais não afetam tanto nossa vida financeira.

E é assim quando vamos ao supermercado. Mesmo sabendo que os preços normalmente estão maiores, não mudamos nosso hábito e forma de comprar e acabamos por cair em “armadilhas” do mercado.

Separei algumas dicas para você prestar atenção na sua próxima ida ao mercado e conseguir economizar de verdade. Preste atenção.

1- Conheça os “truques” do supermercado

Talvez você nunca tenha notado, mas os supermercados utilizam diversos artifícios para influenciar o comportamento do consumidor. É comum que o açougue seja posicionado nos fundos da loja, com o intuito de fazer o cliente percorrer todo o estabelecimento.

Além disso, os produtos mais visíveis nas prateleiras são geralmente os que geram maior lucro para o mercado, por isso, suas embalagens são atraentes e seus preços elevados.

Essas estratégias têm como objetivo aumentar as vendas, o que vai em sentido oposto ao que buscamos aqui. Por isso, é importante que você vá ao supermercado com uma lista de compras em mãos e com a disposição de buscar além do que é mais conveniente.

Lembre-se de sempre verificar os produtos localizados nas partes superiores e inferiores das prateleiras, pois lá se encontram opções mais acessíveis financeiramente.

2- Verifique se as promoções são reais

Algumas promoções parecem boas demais para ser verdade e, de fato, podem ser armadilhas. É importante estar sempre com uma calculadora em mãos e fazer contas, especialmente em casos de combos, para saber se o valor promocional realmente é mais baixo do que o dos produtos separados.

Também é importante avaliar se a promoção é interessante para as suas necessidades e se você realmente precisa do item em questão antes de fazê-la. Afinal, não adianta comprar um produto maravilhoso por um preço mais baixo se você não o utilizará.

Por fim, é fundamental verificar a validade dos produtos antes de comprá-los. Caso produtos com validade próxima sejam adquiridos em quantidades grandes, pode haver desperdício se não houver tempo suficiente para utilizá-los.

3- Não vá todos os dias ao mercado e pesquise sempre

Para economizar, é importante não ir ao supermercado de forma impulsiva e inconstante. Visitas desnecessárias podem resultar em compras supérfluas.

Planejar compras semanais ou mensais antecipadamente torna o processo de ida ao supermercado mais estratégico e eficiente, reduzindo assim o risco de exceder o orçamento.

Além disso, para economizar dinheiro nas compras do mercado, é necessário se transformar em um verdadeiro detetive, monitorando constantemente os preços dos produtos. Com o fácil acesso à internet, essa tarefa se tornou bastante simples. Ao assistir a comerciais na televisão ou receber panfletos, é preciso dar uma olhada cuidadosa nos preços dos produtos anunciados.

Se você é uma pessoa que mantém uma planilha de gastos, pode comparar os preços dos itens em diferentes meses para saber se houve alguma variação ao longo do tempo.

Embora a pesquisa possa parecer cansativa, ela realmente vale a pena. Ao monitorar preços, você tem a ganhar em economia financeira.

Como este tema é muito importante, voltaremos a ele em breve com mais dicas sobre seu controle financeiro nas compras. Até a próxima.

