Golpes do Pix: o que você deve saber

Você já ouviu falar em golpe do Pix? O Pix é uma modalidade de pagamento instantâneo lançada no Brasil em novembro de 2020 com objetivo de facilitar e agilizar as transações financeiras entre pessoas e empresas. Hoje já são cerca de 3 bilhões de transações mensais via Pix.

Da mesma maneira que as vantagens existem, também precisamos tomar cuidado com as tentativas de roubo – tanto dos nossos dados quanto do próprio dinheiro envolvido na transação.

Por isso, separe alguns minutinhos para entender tudo sobre os diferentes tipos de golpe do Pix e conferir dicas práticas de prevenção.

Por isso o Pix tem ganhado a preferência dos brasileiros. As estatísticas do Banco Central do Brasil apontam mais de 550 milhões de chaves cadastradas por quase 136 milhões de usuários do serviço até maio de 2023.

E foi aí que chegamos ao outro lado da moeda: mal o Pix foi adotado, criminosos passaram a praticar o chamado golpe do Pix na internet, conforme veremos agora.

1.FALSO COMPROVANTE DO PIX

O falso comprovante de Pix é um tipo de golpe. Ele é aplicado em transações informais entre desconhecidos, como é o caso da compra e venda entre pessoas físicas, onde há uma transação feita pela internet, mas com entrega física de produto.

O golpista envia um comprovante de transferência via Pix por WhatsApp, que é idêntico ao gerado pelo banco, porém falso. O criminoso retira o produto, mas entrega um comprovante falso de pagamento.

2. PIX “ERRADO”

O golpista forja um comprovante de transferência via Pix de uma instituição bancária e envia ao consumidor por WhatsApp ou e-mail.

Quando o consumidor questiona sobre esse comprovante, o criminoso alega ter errado ao realizar o Pix e pede para que o consumidor reembolse o valor para a conta dele, fazendo com que o consumidor pague uma quantia ao invés de receber.

3. CADASTRO DO PIX

A pessoa recebe e-mails, SMS ou mensagens em redes sociais e aplicativos de mensagens em nome de falsas instituições financeiras, convidando o consumidor a cadastrar chaves Pix para ativar pagamentos e recebimentos. Ao clicar nos links enviados, os anúncios levam para sites falsos, com layout igual ao de bancos conhecidos.

4. PIX AGENDADO

Outra abordagem similar é o golpe do Pix agendado, onde os criminosos agendam uma transferência para a conta da vítima e a acionam para avisar sobre o erro e pedir reembolso.

Quando a vítima transfere a quantia, os golpistas suspendem o agendamento, fazendo com que a vítima pegue o próprio dinheiro para “devolver” ao criminoso.

5. PIX ROBÔ

Os criminosos divulgam falsas promoções em redes sociais, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens oferecendo retorno financeiro em criptomoedas mediante o pagamento antecipado de uma parcela. Esse golpe pode direcionar as vítimas a sites falsos para roubar seus dados pessoais, inclusive para clonagem de cartão de crédito.

6. PIX ANTECIPADO

Outro golpe recente é o golpe do Pix antecipado, em que o criminoso liga para a vítima se passando por um funcionário do banco e, após fornecer informações pessoais obtidas anteriormente, informa que foi tentado um Pix em sua conta e pede que a vítima acesse o aplicativo e digite dados para cancelar o chamado “Pix antecipado”. O Pix é efetivado e o dinheiro da vítima é roubado.

Dados do Banco Central informam que cerca de 22% dos brasileiros já caíram em algum golpe do PIX. Então, é fundamental tomar medidas de precaução para utilizar o Pix de forma segura e evitar ser vítima de golpes virtuais. Separei algumas dicas importantes nestes casos.

Desconfie de promoções com dinheiro fácil

Para evitar esses golpes, é importante desconfiar de promoções que prometem dinheiro fácil mediante pagamento antecipado e não seguir procedimentos informados por telefonemas.

Sempre confira a transferência em sua conta

Além disso, os consumidores devem verificar se a transferência foi confirmada na sua conta bancária antes de reembolsar e estar atentos às notícias sobre novos golpes envolvendo o Pix.

Use aplicativos do seu banco

Dica importante é utilizar apenas o aplicativo ou site oficial do próprio banco para realizar transferências via Pix, evitando acessar sites e baixar aplicativos por meio de links enviados em mensagens suspeitas.

Nunca passe seus dados

Além disso, nunca informe a senha bancária ou de cartão de crédito a terceiros, mesmo que supostamente seja para realizar uma transferência via Pix.

A chave Pix é o único dado necessário para fazer o pagamento, por isso qualquer outra solicitação de dados deve ser vista com desconfiança.

Não use redes de internet públicas

Também é importante evitar o uso de redes públicas de Wi-Fi para realizar pagamentos via Pix, pois essas redes são vulneráveis a ataques de cibercriminosos. Em vez disso, utilize sua própria rede de internet e instale antivírus nos seus dispositivos móveis e computadores.

Confira o PIX realizado

Sempre confira os dados da conta de destino relacionados a QR Codes e verifique se o dinheiro foi transferido corretamente. Além disso, desconfie sempre de mensagens suspeitas de amigos ou familiares pedindo transferências via Pix e confirme com a pessoa antes de realizar qualquer pagamento.

