Desenrola Brasil: 5 minutos de leitura para não se enrolar

O Desenrola Brasil, programa do Governo Federal, lançado nesta segunda-feira (17/07), tem como objetivo ajudar as pessoas a renegociarem suas dívidas. O número de endividados é alarmante no Brasil, que chegaram a essa situação por diversas razões, como desemprego, inflação, e também o descontrole do orçamento financeiro.

CUIDADOS PARA NÃO SE ENROLAR

O programa Desenrola Brasil, sem dúvida, é necessário para a economia brasileira. A renegociação das dívidas, deve promover uma série de efeitos econômicos positivos.

O início da operação do Desenrola Brasil é voltado para o público da Faixa 2, com renda de até R$ 20 mil, dívidas sem limite de valor e negativadas de 2019 até 2022. Para esse público, as condições da renegociação serão no caso a caso.

Apesar do momento importante para renegociar as dívidas, alguns cuidados devem ser tomados, para não sair de forma ainda mais enrolada. Assim, deixo aqui dicas importantes para seu sucesso na renegociação das dívidas.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

Ir para o “campo de batalha” sem nenhuma preparação, é a certeza do fracasso. Por isso, antes de ir às Instituições Financeiras, que tal primeiramente visitar seu orçamento financeira?

Avaliar seu orçamento, aproveitando para cortar as despesas desnecessárias, ou mesmo encontrando alternativas para aumentar sua receita. Conhecendo suas finanças, especialmente sua margem de renda para pagar as dívidas, ficará mais adequado renegociar nas condições do seu orçamento e cumprir com o acordado.

Pela minha experiência bancária, não existe situação pior que renegociar uma dívida e não cumprir.

CONDIÇÕES DA RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS

As condições da renegociação das dívidas devem ter a máxima atenção do devedor. Avalie os juros cobrados e o prazo para pagamento. Lembre-se, a hora de negociar é agora.

A negociação deve ser vantajosa para os lados. Por isso, a partir do tipo de dívida negociada (crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial, etc.), compare com os juros de mercado que estão sendo cobrados, assim, você tem uma ideia de qual nível da taxa de juros de mercado.

Para ajudá-lo a conhecer os juros praticados, disponibilizo aqui o link com os juros cobrados pelas Instituições Financeiras, extraído do Banco Central do Brasil.

CUIDADO COM NOVAS DÍVIDAS

A renegociação das dívidas deverá restabelecer a possibilidade de novos empréstimos e financiamentos das pessoas. Isto é excelente. Contudo, faço uma pergunta: você realmente precisa de uma nova dívida?

A possibilidade de recolocar as pessoas no mercado de crédito é louvável. Entretanto, o uso do crédito deve ser de forma inteligente.

Uma nova dívida, deve ser para resolver uma dor latente (nas finanças e na vida), ou impulsionar a realização de um sonho. Um empréstimo para pagar outro empréstimo, também é possível, desde que os juros da nova operação sejam mais atrativos.

Por fim, é importante salientar que nem todas as dívidas estão contempladas no Programa Desenrola. É importante consultar sua Instituição Financeira.

Grande abraço e até a próxima semana.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

