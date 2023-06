É possível melhorar o meu score de crédito? Entenda

As taxas de juros praticadas nas operações de crédito não param de subir, muito em decorrência da taxa Selic elevada e inadimplência em trajetória crescente.

O cenário do mercado de crédito está cada vez mais desafiador. É notória a desaceleração do volume de crédito, bem como das condições para concessão de recursos cada vez mais restritas.

A ARTE DO CRÉDITO

Caro leitor, a concessão de crédito é uma “arte”. As instituições financeiras, para decidir pela liberação de recursos, tem sob a mesa uma série de elementos, como suas informações pessoais (idade, endereço, formação, entre outras) e financeiras.

QUAL A SUA NOTA?

No curso de nossas vidas, tirar boas notas na escola, além de passar de ano, nos colocava em patamar diferenciado. No mercado de crédito, sua nota também faz a diferença.

A nota de crédito tem como objetivo identificar o cliente e estimar a sua capacidade de pagamento. Com boa nota de crédito, sua probabilidade de ser inadimplente é reduzida, e por isso, é maior sua chance de obter limite de crédito elevado, além de taxas de juros mais atrativas.

O SEGREDO DO CRÉDITO (QUASE) REVELADO

Para a concessão de recursos, as instituições financeiras utilizam modelos de decisão de crédito, onde algumas chegam a utilizar estatística de alto nível e uso computacional sofisticado, e evidentemente, são mantidos sob absoluto sigilo.

Apesar do segredo do crédito das instituições financeiras, você pode conseguir ter uma informação bastante valiosa e entender como o mercado enxerga suas condições para obter empréstimos e financiamentos, através do chamado score de crédito.

As instituições financeiras, embora tenham seus próprios modelos de avaliação dos clientes, também utilizam, em grande medida, a informação do score de crédito.

O QUE É O SCORE DE CRÉDITO?

O score de crédito é a sua “nota” de bom pagador, que têm variação de 0 a 1.000. Quanto maior a pontuação, melhor avaliado você está sendo pelo mercado. A alta pontuação permite alcançar melhores condições nos contratos com as instituições financeiras, seja pelo maior montante de recursos, taxas de juros menores e prazos mais elásticos.

COMO CONSULTAR MEU SCORE DE CRÉDITO?

A consulta ao score de crédito pelas pessoas físicas é gratuita e existem várias instituições que calculam a sua nota, como Boa Vista, Serasa e SPC.

É válido ressaltar que cada instituição tem sua metodologia de cálculo de apuração do score de crédito.

É POSSÍVEL MELHORAR O SCORE DE CRÉDITO?

Para melhorar o score de crédito, você não pode deixar as contas atrasarem e também manter em dia os cartões, empréstimos e financiamentos.

Por outro lado, dívidas em aberto e pagamentos de contas depois do vencimento, além de muitas empresas realizando consultas ao CPF, em razão de solicitações de crédito com frequência, prejudicam o seu score de crédito.

Grande abraço e até a próxima semana.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil