Como está a performance das empresas cearenses na bolsa?

A expectativa da redução da Taxa Selic nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central tem “jogado luz” novamente nos investimentos em renda variável.

No cenário internacional, apesar da persistência da guerra entre Rússia e Ucrânia, a inflação global, apesar de elevada, começa dar sinais de controle, o que deixa os investidores olhando no “radar” os investimentos em renda variável ainda com maior interesse.

BOLSA DE VALORES NAS ÚLTIMAS SEMANAS COM RESULTADOS POSITIVOS

O Ibovespa, principal índice da bolsa no Brasil, já apresenta resultados positivos em sete semanas consecutivas. Nos Estados Unidos, o S&P500, que congrega as principais empresas americanas, já são quatro semanas seguidas de avanço.

Quando o assunto é renda variável, evidentemente, uma pergunta não pode deixar de ser respondida para o nosso leitor: como estão as empresas cearenses na bolsa de valores?

Para ajudar na resposta, busquemos entender como está a performance do Índice de Ações Cearense (IAC).

O QUE É O ÍNDICE DE AÇÕES CEARENSE (IAC)?

O IAC, desenvolvido nos cursos de Ciências Econômicas e Finanças da Unifor, tem como objetivo ser uma métrica de acompanhamento de performance das empresas sediadas no Ceará e negociadas em bolsas de valores no Brasil e no mundo. Atualmente, o IAC tem 9 empresas que são: Aeris, Arco Educação, Banco do Nordeste, Brisanet, Enel Ceará, Grendene, Hapvida, M. Dias Branco e Pague Menos.

E AS EMPRESAS CEARENSES NA BOLSA DE VALORES EM 2023?

Em 2023, de janeiro a maio, ainda sob reflexo dos juros elevados, mas também dos resultados corporativos, o IAC registrou queda de 10,25%. Com esse resultado, o IAC, ficou abaixo do Ibovespa, que também apresentou queda de 1,54% no acumulado dos cinco primeiros meses do ano.

Contudo, na série anual desde 2016, o IAC apresentou resultados superiores ao Ibovespa em 4 dos 7 anos avaliados.

No período acumulado de 2012 a maio de 2023, segundo cálculos dos autores do índice, o IAC tem valorização de 178,33%, e o Ibovespa, 71,76%.

No período mais recente, de janeiro a maio de 2023, os destaques do IAC ficaram para as empresas M. Dias Branco, Brisanet e Banco do Nordeste, que apresentaram performance positiva nos seus ativos em 31,86%, 15,42% e 14,51%, respectivamente.

A empresa Hapvida, que detém o maior peso do índice cearense, registrou retração superior a 20% no período de janeiro a maio de 2023.

Com a melhora do cenário econômico, sobretudo pela redução dos juros, existem expectativas de melhora dos ativos cearenses negociados em bolsa, especialmente aqueles que dependem da capacidade de consumo das famílias.

Vale ressaltar também que investimentos em bolsa de valores, de acordo com vários estudos já realizados, apresentam resultados mais consistentes no longo prazo.

Por fim, na hora de investir em bolsa, é sempre recomendável o auxílio de profissionais especializados.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

