Exportações cearenses recuam 18% no 1º semestre; veja números e motivos

O desenvolvimento econômico depende da evolução de uma série de variáveis, e na dimensão macroeconômica, o progresso da produção nos diversos setores econômicos, o crescimento do consumo e investimentos, são fatores fundamentais.

O comportamento do comércio exterior também é peça-chave, por isso é importante acompanharmos o comércio internacional, especialmente do nosso estado.

EXPORTAÇÕES CEARENSES NO 1º SEMESTRE

As exportações cearenses, no primeiro semestre de 2023, foram de US$ 1,08 bilhão, o que significa queda de 18,0%, quando comparado com o mesmo período de 2022, conforme apontam os dados do portal Comex Stat, do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços – MDIC. Em termos de quantidade exportada, também se observou retração, 30,4%.

BALANÇA COMERCIAL CEARENSE NEGATIVA

Sob uma perspectiva mais ampla, o comércio exterior cearense apresentou dados desanimadores neste primeiro semestre de 2023. Apesar da forte queda das importações de 44,5%, o saldo da balança comercial cearense (diferença entre exportações e importações) foi negativo, no montante de US$ 542,3 milhões.

CORRENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR RECUA

Neste cenário, a corrente de comércio exterior do Ceará, representado pela soma das exportações e importações, medida importante para acompanhar a “temperatura do comércio internacional”, nos seis primeiros meses de 2023 foi de US$ 2,71 bilhões, inferior ao registrado no mesmo período de 2022, que foi de US$ 4,25 bilhões, ou seja, queda de 36,3%.

RANKING DE PAÍSES: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

No ranking dos países que comercializam com o Ceará, na ótica das exportações, se destaca os Estados Unidos, que responde por 48,0% de tudo o que é vendido pelos cearenses para o exterior. Em outra perspectiva, no lado das importações, a China figura em 1º lugar, com 38,0% de tudo que compramos do mundo.

QUAIS OS MOTIVOS PARA A QUEDA DO COMÉRCIO EXTERIOR CEARENSE?

Entre os motivos para a queda do comércio exterior cearense, a desaceleração da economia global e os juros internacionais em elevação (sim, sempre eles!), são aqueles de maior peso no resultado.

A economia mundial, segundo as projeções do FMI, está em desaceleração em 2023, em razão do PIB esperado para o ano corrente ser de 2,8%, enquanto em 2022, o PIB subiu 3,4%.

Os juros americanos e europeus, em trajetória crescente nos últimos meses, vêm prejudicando as exportações do Ceará, sobretudo dos itens relacionado ao aço. No primeiro semestre de 2023, o capítulo “Ferro fundido, ferro e aço” da pauta exportadora cearense caiu 13,6%, e em valor monetário, foi menor em US$ 95,87 milhões, quando comparado com 1º semestre de 2022.

Grande abraço e até a próxima semana.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil