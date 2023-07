Quem é Harry Markowitz e por que ele foi o maior financista da história?

Caro leitor, se pensou em algum megainvestidor, banqueiro, ou mesmo influencer, errou. Ele era Professor e atuava na área de investimentos.

Nascido nos Estados Unidos e ganhador do Prêmio Nobel de 1990, Harry Markowitz é o maior financista da história. E por uma simples razão: ele literalmente “fundou” o que nós conhecemos hoje como Finanças.

NUNCA COLOQUE TODOS OS OVOS NA MESMA CESTA

Tenho certeza de que já ouviu a expressão de nunca “colocar todos os ovos na mesma cesta”, sobretudo quando se trata de investimentos. Esta expressão representa a ideia principal da criação de Markowitz através da sua Teoria Moderna do Portfólio.

A TEORIA MODERNA DO PORTFÓLIO E SEUS INVESTIMENTOS

Os investimentos, de forma geral, utilizam os princípios norteadores da ideia de Markowitz, originada a partir do seu célebre artigo “Portfolio Selection”, publicado em 1952.

Se você é investidor, principalmente de fundos de investimentos, Exchange Traded Funds (ETF), e muitos outros produtos de investimentos, bem como adota a estratégia da diversificação, agradeça a Harry Markowitz.

A Teoria Moderna do Portfólio tem como fundamento a busca pela otimização entre risco e retorno de uma carteira de investimentos.

FRONTEIRA EFICIENTE

Markowitz promoveu as bases conceituais e técnicas para se criar um portfólio de investimentos com maior retorno e menor risco possível. Através das técnicas propostas pela Teoria Moderna do Portfólio, baseada na chamada “fronteira eficiente”, é possível obter carteiras de investimentos com maiores retornos, dado determinado níveis de riscos, a partir do comportamento os ativos.

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS, RISCO E RETORNO

A ideia da Teoria do Portfólio consiste na estratégia de diversificação de ativos, fazendo com que a análise do risco de investir não seja concentrado em apenas um ativo, mas sim em uma carteira de investimentos, sobretudo pela covariância (correlação e desvio padrão) entre os ativos que compõem.

A alocação de recursos, de forma diversificada, segundo Markowitz, deve ser realizada pela combinação de ativos descorrelacionados, e assim, o risco do portfólio de investimentos é reduzido.

A proposição de Markowitz surpreendeu a todos, inclusive os acadêmicos à época, sobretudo pela profundidade técnica da matemática e estatística, utilizada em análises de investimentos.

Aos 95 anos, Harry Markowitz, o Pelé das Finanças, faleceu no último dia 22/06/2023.

Muito obrigado Prof. Markowitz.

Grande abraço e até a próxima semana.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil