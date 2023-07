Nubank decide aderir ao programa Desenrola

O banco Nubank anunciou, nesta quarta-feira (19), que vai aderir ao Desenrola Brasil, programa do Governo Federal para quitação de dívidas.

Em comunicado à imprensa, o Nubank apontou que deve informar em breve as condições e critérios para renegociação e os canais de atendimento para o programa.

Seguindo as regras do programa, o banco dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100. "A empresa reforça o alerta para que os clientes não cliquem em links suspeitos com supostas ofertas relacionadas ao Desenrola", diz o comunicado.

O Desenrola Brasil entrou em operação na segunda-feira (17) e já tem adesão confirmada do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Bradesco.

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante o evento de lançamento que o total de brasileiros que poderão ficar 'desnegativados' na primeira fase do programa subiria para 2,5 milhões com a participação do Nubank.

Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil deve contemplar mais de 70 milhões de pessoas com diferentes perfis de endividamento. O público-alvo do programa inclui pessoas com renda até R$ 20 mil reais mensais e dívidas - bancárias ou não - abertas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

As empresas que aderirem ao programa devem perdoar imediatamente dívidas de até R$ 100. Mas apesar de o nome do consumidor ficar limpo, o débito continuará existindo, e deve ser pago para não haver juros e multa.

Atualmente no Brasil, 1,5 milhão de pessoas se encontram nesta situação. Com a certidão positiva para crédito, os consumidores poderão pedir empréstimos e abrir contas em bancos, por exemplo.

O programa começou a operar com a limpeza do nome desse público e, ainda em julho, os credores podem cadastrar os endividados da primeira faixa. Conforme o Governo Federal, a expectativa é que até setembro o programa esteja funcionando plenamente.

