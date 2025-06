Empreendedora do sertão do Ceará cria doce de leite de coco para resgatar produção regional

Criar um doce de leite genuinamente cearense. Essa era a pretensão da socióloga e doceira Rafaela Medeiros, natural de Pedra Branca, no Ceará, ao perceber que os sabores da sua infância não estavam presentes no cotidiano de Fortaleza. O que surgiu a partir daí foi o Leite de Pedra, produto que conquistou clientes em outros estados e países.

Assim como outros milhares, a jovem saiu da cidade no sertão cearense para estudar e trabalhar na Capital. Ela atuou em diversas cozinhas e confeitarias, sempre notando a falta de ingredientes típicos da agricultura familiar cearense.

“Criei em casa o que seria um tipo de 'leite condensado cearense', que pudesse fortalecer a identidade doce do Ceará, valorizando as práticas do comer e fazer no engenho de rapadura doméstico”, lembra a empreendedora sobre o início do projeto, em 2018.

A receita de Rafaela evoluiu para um doce de leite com base em dois ingredientes: leite de coco natural e mel de cana-de-açúcar. Remetendo à cidade natal, batizou o produto de Leite de Pedra.

O incentivo para criar o próprio doce veio de um projeto de pesquisa sobre doçaria cearense, realizado na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.

Legenda: Pesquisadora e doceira Rafaela Medeiros utiliza ingredientes da agricultura familiar para produzir doce de leite Foto: Arquivo pessoal

Ao lado do parceiro de pesquisa, ela buscou catalogar os doces feitos com mel de cana e coco no sertão de Pedra Branca até o litoral da Capital, apoiando a produção familiar.

“Minha família foi uma forte influência, já que meu avô Zeca Medeiros foi um agricultor reconhecido na produção de rapadura de Pedra Branca e também por eu

ser a quarta geração de doceira da minha família materna”, conta.

O Leite de Pedra viaja de norte a sul do Brasil e já chegou a outros países, como Chile, Portugal e França. No território brasileiro, é consumido principalmente Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia.

O doce é procurado por um público diverso, entre confeitarias, cafés e restaurantes de gastronomia brasileira.

“Nosso principal público são estudantes, pesquisadores e trabalhadores da alimentação, com foco em incentivar a preservação e a importância da sabedoria do povo trabalhador para o meio ambiente e as culturas alimentares”, avalia a cozinheira.

MAIS DE 50 SABORES, RESPEITANDO A SAZONALIDADE

O doce de leite 'tipicamente cearense' não tem conservantes químicos, leite, lactose ou glúten. É um processo de produção bem pensado, e não uma mistura de ingredientes que se encontram no supermercado.

A iguaria fica de 8h às 15h no fogo, demorando até três dias para ser feito no tacho e chegar ao pote. “Eu faço todos os processos de preparo: desde quebrar e ralar o coco, até ter contato com produtores locais e de outras regiões do Brasil, em busca de mel de engenho”, explica Rafaela.

O doce de leite de coco cremoso também recebe outras versões, como o cacau (brigadeiro com cacau 100%, finalizado com sementes de cacau agroecológico) e o pingado (doce de leite com café especial, puxuri e cumaru da Amazônia).

Há também incrementos naturais ao doce, como castanha de caju, baunilha do cerrado, chocolate branco de mandioca, amendoim, entre outros.

“Alguns desses sabores com frutas nativas são: o Leite de Pedra com pedaços de coco catolé e o sabor “Marakajá”, um sabor mais cítrico, que é o Leite de Pedra criado em homenagem ao gato-maracajá (Leopardus wiedii) feito com maracujá da caatinga e pedaços de chocolate amazônico com cupuaçu desidratado”, aponta.

Legenda: Doce de leite artesanal recebe adicionais naturais, como maracujá selvagem e casca de laranja Foto: Arquivo pessoal

Já foram criados mais de 50 sabores do doce, seguindo um cardápio sazonal, que varia conforme às safras. O objetivo do projeto é criar uma educação alimentar a partir da produção por plantas nativas do bioma.

“Existe um planejamento de colheita que respeita a sazonalidade da caatinga, bioma nativo da nossa região, possibilitando a criação de sabores que valorizem as práticas sociais e a preservação da natureza” Rafaela Medeiros Pesquisadora e doceira do projeto Leite de Pedra

Cozinhar através do 'calendário da terra' remete a uma realidade que já não existe mais no contexto urbano. A doceira reitera que cada safra do doce é única e que isso tem se intensificado com a crise climática, que deixa insumos mais caros e inacessíveis.

PESQUISA DE DOÇARIA POPULAR

Tirar leite de pedra é metáfora para alcançar o que parece impossível. Na realidade de Rafaela Medeiros, a produção do doce de leite de coco foi ferramenta para isso: se dedicar aos estudos.

“Minha família descende de agricultores do interior. E apesar de haver alguns professores, a educação nunca foi um valor de dedicação. Por isso tive que migrar para a capital e tentar a vida conciliando a carteira assinada e a cadeira da sala de aula”, lembra.

A produção do doce surgiu para sustentar os estudos e retomar a pesquisa científica sobre doçaria regional. Com o avanço do projeto, a pesquisadora conseguiu ultrapassar as barreiras de Pedra Branca e descobrir também a diversidade brasileira.

Rafaela destaca a necessidade de valorizar a produção tradicional do sertão, do produtor de rapadura à pequena doceira.

“Os mestres da cultura, se não possuírem auxílio por meio de incentivos à cultura, têm que abandonar seus ofícios como profissão. Sem uma proteção, o artesão está sempre à margem de não arrecadar o suficiente para se sustentar do seu ofício”, alerta.

Além do doce, Rafaela comercializa jornais e cartas sobre a pesquisa de doçaria popular brasileira.

A expansão do projeto depende do avanço das práticas e estudos. O projeto tem um destino: se aprofundar nas questões profissionais da produção de cultura e ciência.