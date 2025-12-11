Vem aí o ano de 2026. Ele será difícil, mas aguardem 2027

Manter longeva uma empresa, de qualquer tamanho, neste Brasil de excesso de riqueza e escassez de homens públicos competentes para administrar sua economia, não é tarefa fácil, nem o será no curto prazo. São hoje e serão amanhã enormes e complicados os problemas causados pela má política e pelos maus políticos com direta e imediata repercussão na atividade econômica.

Ontem, na hora do almoço, esta coluna conversou com um dos líderes da indústria cearense, e ouviu dele opiniões de quem está seriamente preocupado com o porvir. E o que há por vir (reparem como é a língua portuguesa, que separa e junta palavras) é de assustar o mais arguto administrador do patrimônio coletivo, o mais bem pago CEO da iniciativa privada, o melhor dos melhores economistas e o mais disputado exorcista. O que está por vir é, do ponto de vista de hoje, o caos das contas públicas, se for mantido o andar da carruagem. Disse o empresário:

“É o que estamos enxergando agora, no momento desta conversa. A crise fiscal, que, exatamente neste instante, é de deixar qualquer um de cabelos em pé, se agrava diariamente por causa, unicamente, da gastança desenfreada do governo, cujos olhos estão postos no único objetivo: a reeleição do presidente Lula.

“Ora, o que em ano eleitoral sempre acontece, isto é, o aumento das despesas governamentais, está neste fim de ano acontecendo de uma maneira extravagante, acho mesmo que de forma irresponsável. E não podemos culpar, apenas, o Executivo, mas também os outros dois poderes da República, uma vez que o Legislativo tem aprovado pautas bomba que ampliam as despesas, ao mesmo tempo em que o Judiciário assusta a sociedade com decisões monocráticas que transformam em negras o que são cores imaculadamente brancas”, expôs o industrial.

Ele prosseguiu:

“O estado brasileiro é um dinossauro faminto: há ministérios em demasia, cuja estrutura tem funções gratificadas e cargos comissionados desnecessários. Eu conheço uma empresa cearense que atua em vários ramos da indústria e do agro e que tem 4 mil empregados, mas é tocada apenas pelo seu dono, por dois diretores, um que cuida da produção e outro que trata das finanças, e por uma secretária, além, naturalmente, de meia dúzia de contadores que cuidam da parte mais intricada da vida empresarial: o recolhimento dos impostos.

“Como é possível operar uma empresa do tamanho do governo da União, com mais de 1 milhão de funcionários, quase 40 diretores, outro tanto de subdiretores e mais milhares de assessores, muitos dos quais são ‘aspones’, tendo de lidar com quem faz as leis e com quem decide se essas leis valem ou não? Simplesmente, um organismo assim não consegue operar.”

E o que isto quer dizer? – indagou a coluna. O empresário franziu a testa, pensou um pouco e respondeu:

“Quer dizer que em 2027, independentemente do resultado da eleição de 2026, o brasileiro comum, que apenas ouve falar de crise sem entender o que ela significa, como surgiu e como o castiga, e, também, o bem-informado, intelectualizado e atento aos fatos da política e da economia sentirão juntos os efeitos da crise. Há economistas prevendo que, no exercício de 2027, faltará dinheiro para pagar aposentados e pensionistas do INSS. Se isto realmente vier a acontecer – e os sinais apontam nessa direção – o eleito ou o reeleito ouvirá gritos de ‘fora, fora, fora’ e de ‘fulano nunca mais’. Tudo isso nos primeiros 90 dias do futuro governo.”

Como se vê, é um cenário apocalíptico que está sendo pintado com as tintas mais escuras disponíveis hoje. O industrial analisa, e põe o dedo na ferida: