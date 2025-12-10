Diário do Nordeste
Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Sorteio +Milionária
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 310 da +Milionária, o prêmio sorteado de hoje é de 10/12. Para acompanhar, o sorteio vai ocorrer às 19h do sábado pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de aposta é de R$ 6.

Resultado +Milionária concurso 310

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na +Milionária?

Os sorteios serão feitos através de dois globos:

  • Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas;
  • Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. Para jogar, você deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números e os 2 trevos. Mas além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação:

  • Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 5 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 4 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br;
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

Assuntos Relacionados
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular.
Papo Carreira

Vagas do IBGE são para APM e SCQ; veja diferenças, salários e requisitos

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Redação
Há 54 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2860 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 783 em 10/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2897 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,4 milhões.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
agente do IBGE.
Papo Carreira

Quantas vagas do IBGE são ofertadas no Ceará?

Processo seletivo oferta mais de 9 mil oportunidades em todo o País.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Logotipo da Enel Brasil em fachada corporativa, com letras estilizadas nas cores verde, azul e amarelo, representando a empresa de energia elétrica no Brasil.
Negócios

Enel Ceará é multada em quase R$ 20 mi por falhas no atendimento aos consumidores

Entre os problemas apontados estão irregularidades na leitura do consumo e faturamento.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem de um complexo residencial com prédios de apartamentos e um playground infantil equipado com balanços e escorregador, ilustrando construção civil e financiamento imobiliário.
Negócios

Caixa volta a permitir financiamento de mais de um imóvel ao mesmo tempo

Entenda como retorno da modalidade pode impactar clientes.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Cédulas de cem reais, emitidas pelo Banco Central do Brasil.
Negócios

Valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma Governo

Quantia é R$ 103 acima do valor atual, definida pela alta do PIB e considerando inflação.

Redação
10 de Dezembro de 2025
FCEGD
Victor Ximenes

Energia solar: Frente Cearense da GD dá posse a diretores; veja nomes

Victor Ximenes
10 de Dezembro de 2025
Site do CETRAN.
Automóvel

Página do Conselho de Trânsito do Ceará é hackeada

Invasão foi detectada na manhã desta quarta-feira (10).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (10) e como jogar.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Empossada a nova diretoria da CNA. Nela há um cearense pela 1ª vez

Amílcar Silveira, presidente da Faec, é um dos vice-presidentes da entidade, que adverte para a volta da crise fiscal

Egídio Serpa
10 de Dezembro de 2025
Imagem criada com figuras de cofres de porquinho e moedas.
Negócios

Previdência Privada avança no Ceará, e contribuições chegam a R$ 2,5 bilhões em 2025

Paloma Vargas, Ingrid Coelho
10 de Dezembro de 2025
Foto de profissional que optou por se desligar de uma empresa para fazer transição de carreira.
Delania Santos

Transição de carreira: veja seis dicas para mudar de rumo profissionalmente em 2026

Delania Santos
10 de Dezembro de 2025
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.
Negócios

Impasse com Ibama adia para 2026 início da operação da Transnordestina entre Piauí e Ceará

Ferrovia começaria a funcionar em outubro; últimos lotes no território cearense serão contratados na quinta-feira (11).

Luciano Rodrigues
10 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Dois cearenses ensinam em livro como tornar longeva a empresa

O empresário agroindustrial Décio Barreto Júnior e o professor e consultor Waldemar Barros Filhos aconselham: “No desconforto prospera a inovação.”

Egídio Serpa
10 de Dezembro de 2025
Imagem de fachada da Enel Ceará.
Negócios

Relator vota para não antecipar prorrogação do Contrato de Concessão da Enel no Ceará

O diretor Fernando Luiz Mosna aponta que a Enel CE "demonstrou não atender aos requisitos para a prorrogação".

Redação
09 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2329 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 61,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2329 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 61,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1150 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1150 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2949 desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2949 desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3558, desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3558, desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6898, desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6898, desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
População da Vila de Jericoacoara protesta contra a concessionária do Parque Nacional.
Negócios

Justiça nega pela segunda vez cobrança de pedágio para acesso à Vila de Jericoacoara

O recurso foi apresentado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e forçava a cobrança de ingresso para acesso ao povoado.

Luana Severo
09 de Dezembro de 2025
Foto aérea noturna com os dizeres
Negócios

Justiça volta a analisar cobrança de ingresso para acessar Vila de Jericoacoara

Julgamento deve acontecer nesta terça-feira (9).

Milenna Murta*
09 de Dezembro de 2025
imagem mostra avião da AZUL A330Neo
Igor Pires

Exclusivo: Gol receberá 5 aviões de fuselagem larga da Azul para voar para Europa e EUA

Igor Pires
09 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

CEO da Scantech: 2025 foi bom para o varejo e a economia do Ceará

Thomaz Machado disse, na sua palestra ouvida por 300 convidados da rede Supermercado Pinheiro, que 2026 dependerá do clima e da renda do brasileiro

Egídio Serpa
09 de Dezembro de 2025