Prefeita de Crateús decreta luto oficial de sete dias após morte de seis pessoas da mesma família

A prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), decretou luto oficial no município por sete dias após a morte de seis pessoas da mesma família em acidente entre um carro e um caminhão. Entre as vítimas, moradoras do bairro Frei Damião, estavam duas crianças e uma mulher grávida. “Uma dor que não é só da família, mas de todos nós, crateuenses”, escreveu a chefe do executivo municipal.

“Neste momento tão difícil, me solidarizo com os familiares, amigos e toda a nossa população. Que Deus conforte cada coração. Vamos juntos orar por paz, força e união!”, completou. Mais cedo, em respeito à família enlutada, a gestora havia cancelado os dois últimos dias da festa em comemoração aos 193 anos do município que teve início na sexta-feira (4) e continuaria no sábado (5) e no domingo (6).

Ao prestar condolências aos familiares e amigos, a prefeita divulgou os nomes das vítimas:

Raimundo Nonato de Oliveira, de 55 anos

Sílvia Helena de Sousa Patrício, 59 anos

Carla Enyd Alves Araújo, 28 anos

Luis Miguel Alves Araújo – filho de Carla, 1 ano e meio

Maria da Penha Souza Patrício – filha de Sílvia Helena e Manoel Barbosa Patrício, 38 anos

Wallace Rian Pereira de Oliveira, 6 anos

Legenda: Mais cedo, a prefeita havia cancelado os dois últimos dias da festa em comemoração aos 193 anos do município Foto: Reprodução/Instagram

“Estamos passando por um momento muito difícil. Só temos que pedir força a Deus. Não é fácil passar por uma situação dessa, a gente nunca espera”, disse Valdirene de Oliveira, comadre de Raimundo e Sílvia. Ela informou ao Diário do Nordeste que o sepultamento dos seis parentes ocorrerá no cemitério Santa Rita, em Crateús, às 10h deste domingo (6).

Entenda o caso

O carro onde os seis familiares estavam colidiu frontalmente com um caminhão. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o sinistro viário ocorreu por volta das 22h48 no entroncamento da CE-403 com a CE-266, na localidade de Sucesso, em Tamboril.

O condutor do caminhão estava consciente e havia conseguido sair do veículo antes da chegada do CBMCE. Ele permaneceu no local e colaborou com a Polícia.

“O condutor do caminhão permaneceu no local e realizou teste de alcoolemia, que deu negativo. Ele se apresentou espontaneamente à PCCE, onde prestou depoimento”, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota.

A Pasta informou que as investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Tamboril.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, segundo informações preliminares, o caminhão seguia no sentido Tamboril-Nova Russas quando colidiu de frente com o carro.

O veículo de grande porte, que estava carregado com frangos, tombou para fora da via, enquanto o veículo de passeio ficou “gravemente danificado”. As vítimas ficaram presas às ferragens e não sobreviveram.