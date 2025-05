Mulher é morta pelo companheiro dentro da casa da sogra, no interior do Ceará

Na madrugada deste domingo (18), uma mulher identificada como Gizely Gonçalves, de 41 anos, foi morta a golpes de faca pelo companheiro dentro da residência da sogra, uma senhora surda e deficiente visual, com 89 anos de idade. O crime ocorreu na cidade de Tamboril, distante 300 km de Fortaleza.

O suspeito foi identificado como Pedro Rodrigues, de 46 anos, que de acordo com a investigação preliminar, teria ligado para familiares por volta 3 horas da manhã, afirmando que tinha "feito besteira" com Gizely.

Logo depois, os vizinhos entraram na casa onde os dois estavam e encontraram a vítima já morta e ensanguentada, e acionaram a Polícia. Ele fugiu numa motocicleta logo após o crime.

Segundo a Secretaria de Segurança de Tamboril, ainda neste domingo, ele teria sido visto entre as localidades de Bom Sucesso e Cachoeira dos Apolônios, na zona rural de Hidrolândia, onde vivem familiares do suspeito.

A Polícia Militar esteve nas residências, mas não há informações da vizinhança sobre a presença do mesmo naquela localidade. Segundo uma prima do suspeito, ele a procurou há aproximadamente 30 dias, pedindo para que ela fizesse uma oração nele, em razão de um suposto quadro depressivo.

Motivação seria ciúmes

Gizely se relacionava com Pedro há cerca de um mês, estava separada, tinha um filho de 24 anos de idade, e trabalhava como doméstica. Segundo os parentes próximos dele, Pedro trabalhava no Rio de Janeiro como porteiro e teria sido demitido há 6 meses.

Ao retornar ao distrito de Boa Esperança, em Tamboril, ele passou a se relacionar com a vítima. Segundo o secretário de segurança Glaubio Campos, não havia nenhum boletim de ocorrência ou solicitação de Medida Protetiva envolvendo o casal na unidade policial.

De acordo com o secretário, existe uma informação de que o suspeito queria retornar ao Rio de Janeiro e Gizely não queria ir com ele, e que isso estaria deixando Pedro com ciúmes.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), disse que a investigação segue em andamento para a captura do suspeito.

Leia a nota da Secretaria de Segurança

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um crime de feminicídio registrado neste domingo (18), na localidade de Boa Esperança, em Tamboril - Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado. Na ocasião, a vítima, uma mulher de 41 anos, foi a óbito após sofrer lesões por um objeto perfurocortante, na zona rural do município. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão as investigações. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Tamboril, unidade da PCCE que realiza diligências para capturar o suspeito da ação criminosa.

