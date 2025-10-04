Vídeo: Homem morre em acidente de trânsito envolvendo ônibus desgovernado em Aquiraz

Um homem morreu em um acidente de trânsito nessa sexta-feira (3), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Imagens de câmeras de segurança mostram que um ônibus desgovernado esteve envolvido na tragédia.

A Polícia Civil do Ceará diz que investiga o caso. A vítima tinha 54 anos e estava em uma motocicleta.

Legenda: A vítima tinha 54 anos e estava em uma motocicleta. Um segundo ocupante da moto também ficou ferido e foi socorrido. Foto: Reprodução

Um segundo ocupante da moto também ficou ferido e foi socorrido.

O ônibus chega a ir para a contramão. Não há confirmações se o veículo estava ou não em alta velocidade

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem de 54 anos morreu após "uma motocicleta esbarrar com uma betoneira e colidir com um carro. Além desses veículos, um ônibus também estava envolvido no acidente".

O motorista se apresentou à Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, unidade da PCCE que está a cargo das investigações.

A Polícia diz que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





