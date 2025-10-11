Irmã de Gil do Vigor sofre acidente em Pernambuco: 'a vida realmente é um sopro'

A influenciadora digital Janielly Nogueira, irmã do ex-BBB Gil do Vigor, sofreu um acidente de carro neste sábado (11), em Pernambuco. Ela estava acompanhada da filha, de 3 anos, e de uma amiga quando o veículo em que estavam foi fechado por outro carro e acabou batendo.

Com o impacto, o vidro dianteiro ficou estilhaçado, mas, por sorte, as passageiras estavam com o cinto de segurança e foram salvas pela abertura dos airbags. Equipes de socorro chegaram rapidamente ao local, e as três foram atendidas por paramédicos. Janielly, que dirigia a SUV, precisou ser imobilizada no braço direito e usar um colar ortopédico. Todas foram levadas ao hospital e liberadas após passarem por exames.

Após o ocorrido, Janielly publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento do acidente e agradecendo a Deus pelo livramento. “Foi tudo tão rápido, a vida realmente é um sopro! Viva hoje, ame hoje, perdoe hoje, o amanhã é incerto. Deus, obrigada pela oportunidade de nascer de novo, eu, minha filha e minha amiga. O senhor estava lá com seus anjos, eu sei!”, escreveu.

Ela também agradeceu o apoio da família e dos amigos. “Queria agradecer à minha amiga Bárbara, que está cuidando de mim, a minha mãe Jacira, que não soltou minha mão, ao meu irmão, que mesmo distante se fez presente, e à minha irmã, que mesmo operada se preocupou. Já estamos bem e todos em casa para honra e glória de Deus".

A publicação, porém, dividiu opiniões entre os seguidores. Enquanto alguns criticaram o fato de ela filmar o momento do acidente, outros saíram em defesa da influenciadora.