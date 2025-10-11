Lexa e Ricardo Vianna se casam em cerimônia emocionante no Rio de Janeiro

A cantora Lexa, de 30 anos, e o ator Ricardo Vianna, de 33, se casaram nesta sexta-feira (10) em uma cerimônia repleta de emoção no Rio de Janeiro. O evento aconteceu com a presença de familiares, amigos e diversas celebridades.

Durante a celebração, o casal se emocionou ao prestar uma homenagem à filha Sofia, que morreu três dias após nascer, em fevereiro deste ano. Em um dos momentos mais tocantes da cerimônia, Lexa e Ricardo soltaram balões brancos em memória da menina, arrancando lágrimas dos convidados.

Entre os presentes estavam Bruna Griphao, Tati Machado, o jogador Dentinho com a esposa Danielle Souza (a ex-Samambaia), o casal de atores Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo, além do produtor Pedro Sampaio e da cantora Pocah, uma das madrinhas da união.

Lexa escolheu um vestido clássico e delicado, assinado pelo estilista Israel Valentim, com corte sem alças e luvas bordadas. A noiva chegou radiante e foi aplaudida pelos convidados ao caminhar até o altar. “Clássico e delicado”, definiu a cantora sobre o look.

Entre as madrinhas, além de Pocah e Tati Machado, estavam Wenny, irmã da noiva, e outras amigas próximas do casal. Pocah, que acompanha a história dos dois desde o início, também esteve presente na festa de noivado, realizada no ano passado.

Lexa foi casada com o cantor MC Guimê entre 2018 e 2023, relação que terminou sem filhos. Já Ricardo é pai de Cecília, de dez anos, fruto de um relacionamento anterior.

A festa seguiu com muita música, emoção e celebração do amor. O casal, que manteve o romance de forma discreta nos primeiros meses, celebrou agora uma nova fase da vida, cercado de amigos, afeto e boas energias.