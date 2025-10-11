Bruna Griphao reage a críticas sobre vestido usado no casamento de Lexa

A atriz Bruna Griphao, de 26 anos, se pronunciou neste sábado (11) sobre as críticas que recebeu pelo vestido usado no casamento de Lexa e Ricardo Vianna, realizado na sexta-feira (10), no Rio de Janeiro. Madrinha da união, ela virou assunto nas redes sociais após aparecer com um modelo azul transparente e brilhante, que dividiu opiniões entre os internautas.

Nos Stories do Instagram, Bruna revelou que também não ficou satisfeita com o resultado do figurino. “Eu sei que o vestido estava horrível. Não era essa proposta. Não sei o que aconteceu, que atrasou tudo e a gente só pegou o vestido 10 minutos antes do casamento”, contou a atriz.

Segundo ela, o look foi entregue sem prova prévia e em cima da hora. “Quando o vestido chegou, eu ainda pensei em passar em casa e pegar outro vestido azul que eu tivesse, porque era azul daquele tom. Mas ou eu passava em casa, não passava vergonha e destruía a cerimônia, ou eu ia daquele jeito, cagava comigo mesma e salvava a cerimônia”, desabafou.

Bruna ainda explicou que o modelo final não seguia a proposta original. “Não era para ser dois vestidos, não era aquela proposta, não era nada daquilo”, afirmou. Apesar do desconforto, ela garantiu que preferiu focar no momento especial dos amigos. “Fiquei chateada, sim, mas o casamento foi ótimo. O importante é que a gente casou dois amigos que a gente ama muito".

Prazo recorde

O designer responsável pelo vestido, Márcio Ferreira, também se manifestou em entrevista ao gshow e defendeu o trabalho de sua equipe. Ele afirmou que a confecção foi feita em prazo recorde de 72 horas, com o envolvimento de seis costureiros. “Nosso trabalho é muito honesto e, nessa configuração, esse vestido custaria entre R$ 8 e 9 mil”, declarou.

Ferreira explicou ainda o conceito da peça, inspirado em referências de alta costura. “Buscamos um ar mais princesinha, glamouroso, mas sem perder a sensualidade, que é muito característica da Bruna. A transparência dava a sensação de que os brilhos estavam na pele dela, como se fosse uma princesa moderna e ousada".

O estilista lamentou as críticas recebidas online, afirmando que as fotos tiradas na chegada ao evento não refletiam o visual final planejado. “Pegam uma pessoa chegando no casamento, com uma cara de desesperada, desajeitada, bem diferente da foto que a gente fez dela pronta, numa sexta-feira chuvosa... Ninguém chega impecável em lugar nenhum. É complicado, descredibiliza o trabalho de uma equipe inteira”, disse.

Apesar da polêmica, Bruna finalizou o assunto com leveza e bom humor. “Acontece. A roupa não deu certo, mas a noite foi linda. Meus amigos estavam felizes, e isso é o que importa".