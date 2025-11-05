Duas mortes após consumo de álcool no CE são investigadas como envenenamento por metanol

A morte de dois homens e a internação de outros dois, após consumo de bebida alcoólica no bairro Pici, em Fortaleza, estão sendo investigadas como envenenamento por metanol. O crime foi registrado na segunda-feira (3). As investigações estão a cargo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A informação da suspeita foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na tarde desta quarta-feira (5), no boletim que atualiza os casos suspeitos de intoxicação por metanol no Estado.

“Em Fortaleza, quatro casos associados ao consumo de bebida alcoólica de origem não confirmada estão sob investigação policial. Duas pessoas morreram e duas permanecem internados. A hipótese principal é envenenamento, com investigação toxicológica para metanol”, informou a Sesa.

Conforme informado pelo Diário do Nordeste na terça-feira (4), os quatro homens foram encaminhados para unidades hospitalares. Um chegou morto ao local, outra vítima morreu durante o atendimento.

Os exames periciais estão a cargo da Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses (Calf) e da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).

INTOXICAÇÃO POR METANOL NO CEARÁ

Até o momento, foram notificadas dezesseis suspeitas de intoxicação por metanol no Estado.

Das notificações recebidas, onze (incluindo dois óbitos) já foram descartadas após investigação pelas equipes de Vigilância em Saúde, em articulação com as unidades hospitalares e a Pefoce.

Na última-terça (4), foi notificada uma suspeita de intoxicação por metanol no município de Jaguaribara. A amostra já foi analisada e descartada.