Polícia investiga morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica em Fortaleza

Dois homens morreram enquanto consumiam bebidas alcoólicas, no bairro Planalto Pici, em Fortaleza, nessa segunda-feira (3). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), eles estavam na companhia de outros dois homens, que também teriam passado mal.

Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para a ocorrência. Os quatro homens foram encaminhados para unidades hospitalares.

Um dos homens, de 54 anos, ainda não identificado, teria chegado morto ao hospital. Já o outro homem, também não identificado, não resistiu e veio a óbito durante o atendimento na unidade de saúde.

Não se sabe o que pode ter causado as mortes. A SSPDS pontuou, em nota, que a causa só deve ser elucidada "após a conclusão dos laudos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)". Os exames periciais estão a cargo da Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses (Calf) e da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).

A Secretaria da Saúde do Ceará, a Sesa, apontou ter sido notificada sobre a ocorrência, reforçou que "o caso está sob investigação da Polícia e é acompanhado pela equipe da Sesa e pela Vigilância em Saúde de Fortaleza, em articulação com a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)".