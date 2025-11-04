Polícia investiga morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica em Fortaleza
Causa das mortes só deve ser elucidada após exames periciais.
Dois homens morreram enquanto consumiam bebidas alcoólicas, no bairro Planalto Pici, em Fortaleza, nessa segunda-feira (3). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), eles estavam na companhia de outros dois homens, que também teriam passado mal.
Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para a ocorrência. Os quatro homens foram encaminhados para unidades hospitalares.
Um dos homens, de 54 anos, ainda não identificado, teria chegado morto ao hospital. Já o outro homem, também não identificado, não resistiu e veio a óbito durante o atendimento na unidade de saúde.
Não se sabe o que pode ter causado as mortes. A SSPDS pontuou, em nota, que a causa só deve ser elucidada "após a conclusão dos laudos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)". Os exames periciais estão a cargo da Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses (Calf) e da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).
A Secretaria da Saúde do Ceará, a Sesa, apontou ter sido notificada sobre a ocorrência, reforçou que "o caso está sob investigação da Polícia e é acompanhado pela equipe da Sesa e pela Vigilância em Saúde de Fortaleza, em articulação com a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)".